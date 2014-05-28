Данный индикатор рассчитывает потенциал хода цены, показывает трейдеру ценовые уровни на которых цена теряет свою силу или просто ослабла.

Данная информация позволяет определить есть ли смысл торговать, есть ли силы у валюты для движения, а так же помогает определить уровни в пределах которых есть смысл ставить свои уровни Стоп Лосса и Тейк Профита.

Версия лайт рисует прямоугольники синего цвета. Верхний уровень прямоугольника это верхний уровень силы цены, при достижении этого уровня есть большая вероятность ослабления цены. При покупках Тейк профит лучще ставить ниже верхнего уровня, при продажах Стоп Лосс лучше ставить выше уровня.





Преимущества:

Легко устанавливается

Легко разобраться в показаниях

Простой, подходит для начинающих и опытных трейдеров

Работает на любых периодах

Работает с любыми финансовыми инструментами (Forex, CFD, BitCoin, Metals, CryptoCurrency)

Нет лишних отвлекающих элементов - индикатор точно выполняет свою суть, показывает потенциальные цены движения цены

Это облегченная, по большей части демонстрационная, версия индикатора VR Atr Pro расположенного в Маркете







