Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Советник cm_SL NL TP - эксперт для MetaTrader 4
- 19583
Советник выставляет всем ордерам, того инструмента на который он установлен, стоплосс тейкпрофит и переводит их в безубыток.
Параметры:
- Stoploss - стоплосс в пунктах,
- Takeprofit - стоплосс в пунктах,
- NoLoss - прибыль при которой ордер переводится в безубыток (стоплосс выставляется на его цену открытия плюс минуис MinProfitNoLoss), если 0, то нет перевода в безубыток. Измеряется в пунктах.
- MinProfitNoLoss - минимальная прибыль при переводе вбезубыток.
