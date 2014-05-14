CodeBaseРазделы
Советник cm_SL NL TP - эксперт для MetaTrader 4

Vladimir Khlystov
Просмотров:
19583
Рейтинг:
(45)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
Советник выставляет всем ордерам, того инструмента на который он установлен, стоплосс тейкпрофит и переводит их в безубыток.


Параметры:

  • Stoploss - стоплосс в пунктах,
  • Takeprofit - стоплосс в пунктах,
  • NoLoss - прибыль при которой ордер переводится в безубыток (стоплосс выставляется на его цену открытия плюс минуис MinProfitNoLoss), если 0, то нет перевода в безубыток. Измеряется в пунктах.
  • MinProfitNoLoss  - минимальная прибыль при переводе вбезубыток.

