VR---MULTI-TIMEFRAME-MA - индикатор для MetaTrader 4
Просмотров:
- 15995
Рейтинг:
-
Опубликован:
Обновлен:
Индикатор отображает положение текущей цены относительно мувингов разных периодов и таймфреймов.
На рисунке красным отображается положение цены под мувингами, синим над мувингами.
Напротив каждого таймфрема показания 3 мувингов, в каждой ячейке отображается период мувинга и цвет, согласно которому определяется сигнал.
Если цена выше мувинга заданного периода и таймфрема, то ячейка окрашивается в синий цвет, если цена ниже, то в красный.
- Right=0; Сдвиг ячеек вправо;
- Down =0; Сдвиг ячеек вниз;
- UP=clrLightBlue; Цвет ячеек при положении цена выше мувинга;
- EQ=clrLightGreen; Цвет ячеек при положении цена равна мувингу;
- DW=clrLightPink; Цвет ячеек при положении цена ниже мувинга;
- time_1 =1; Таймфрейм;
- Period_1_1=528; Период первого мувинга;
- Period_1_2=1440; Период второго мувинга;
- Period_1_3=10080; Период третьего мувинга;
Для каждого мувинга настройки указываются индивидуально.
