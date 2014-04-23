Индикатор отображает положение текущей цены относительно мувингов разных периодов и таймфреймов.





На рисунке красным отображается положение цены под мувингами, синим над мувингами.

Напротив каждого таймфрема показания 3 мувингов, в каждой ячейке отображается период мувинга и цвет, согласно которому определяется сигнал.

Если цена выше мувинга заданного периода и таймфрема, то ячейка окрашивается в синий цвет, если цена ниже, то в красный.

Right=0; Сдвиг ячеек вправо;

Down =0; Сдвиг ячеек вниз;

UP=clrLightBlue; Цвет ячеек при положении цена выше мувинга;

EQ=clrLightGreen; Цвет ячеек при положении цена равна мувингу;

DW=clrLightPink; Цвет ячеек при положении цена ниже мувинга;





time_1 =1; Таймфрейм;

Period_1_1=528; Период первого мувинга;

Period_1_2=1440; Период второго мувинга;

Period_1_3=10080; Период третьего мувинга;

Для каждого мувинга настройки указываются индивидуально.