Индикаторы

VR---MULTI-TIMEFRAME-MA - индикатор для MetaTrader 4

Vladimir Pastushak
Просмотров:
15995
Рейтинг:
(49)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор отображает положение текущей цены относительно мувингов разных периодов и таймфреймов.


На рисунке красным отображается положение цены под мувингами, синим над мувингами.

Напротив каждого таймфрема показания 3 мувингов, в каждой ячейке отображается период мувинга и цвет, согласно которому определяется сигнал.

Если цена выше мувинга заданного периода и таймфрема, то ячейка окрашивается в синий цвет, если цена ниже, то в красный.

  • Right=0; Сдвиг ячеек вправо;
  • Down =0; Сдвиг ячеек вниз;
  • UP=clrLightBlue; Цвет ячеек при положении цена выше мувинга;
  • EQ=clrLightGreen; Цвет ячеек при положении цена равна мувингу;
  • DW=clrLightPink; Цвет ячеек при положении цена ниже мувинга;

  • time_1 =1; Таймфрейм;
  • Period_1_1=528; Период первого мувинга;
  • Period_1_2=1440; Период второго мувинга;
  • Period_1_3=10080; Период третьего мувинга;

Для каждого мувинга настройки указываются индивидуально.

