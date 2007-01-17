CodeBaseРазделы
Collaps(он же Starter) - эксперт для MetaTrader 4

Эксперт Collaps работает с индикаторами - EMA, Laguerre, CCI. Система, как обещает автор, с просадкой не больше 10%.

Индикаторы:
     - EMA 120 построенная на средних ценах;
     - Laguerre;
     - CCI 14.

Условие открытия длинных позиций: 
     - EMA 120 текущей свечи выше EMA 120 предыдущей свечи
     - Laguerre = 0
     - CCI < -5

Условие открытия коротких позиций:
     - EMA 120 текущей свечи ниже EMA 120 предыдущей свечи
     - Laguerre = 1
     - CCI > 5

Условие закрытия длинной позиции:
     - Тейк-профит 10 пипсов выбран автором в результате многочисленных экспериментов, но может быть изменен. 
     или
     - Laguerre > 0.9

Условие закрытия короткой позиции:
     - TP = 10 пипсов
     или
    - Laguerre < 0.1

Размер лота на сделку:
     - (free margin аккаунта *максимальный риск) / 500

Максимальный риск в % от размера аккаунта. Этот показатель также можно изменить.

Во вложенном файле результаты тестирования для пары EUR/USD в MetaTrader 4. Лучший результат получен для часовых графиках, однако хорошие результаты также для 15-минутнок и дневок.

В другом фацле находится «сырой» код для Starter EA и индикатор Laguerre.



Strategy Tester Report
Collaps

Символ GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Период 1 Час (H1) 2003.11.12 20:00 - 2005.11.25 22:00
Модель Все тики (на основе всех наименьших доступных периодов с фрактальной интерполяцией каждого тика)
Параметры Lots=0.6; MaximumRisk=0.03; DecreaseFactor=3; Stop=10; MAPeriod=120;

Баров в истории 12787 Смоделировано тиков 2088185 Качество моделирования 90.00%

Начальный депозит 1000.00



Чистая прибыль 295648.42 Общая прибыль 413513.88 Общий убыток -117865.46
Прибыльность 3.51 Матожидание выигрыша 263.27

Абсолютная просадка 0.00 Максимальная просадка (%) 35158.57 (12.7%)


Всего сделок 1123 Короткие позиции (% выигравших) 574 (96.34%) Длинные позиции (% выигравших) 549 (97.09%)

 Прибыльные сделки (% от всех) 1086 (96.71%) Убыточные сделки (% от всех) 37 (3.29%)
Самая большая прибыльная сделка 4701.20 убыточная сделка -34712.43
Средняя прибыльная сделка 380.77 убыточная сделка -3185.55
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 210 (16982.25) непрерывных проигрышей (убыток) 2 (-364.73)
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 75174.40 (64) непрерывный убыток (число проигрышей) -34712.43 (1)
Средний непрерывный выигрыш 31 непрерывный проигрыш



Файл collaps.zip - здесь встроенный индикатор. Файл starter+laguerre.zip - тут отдельно.

Проблема в одном, работает не со всеми брокерами. Почему? - не знаю, в коде не разбирался. Эксперт работает, когда-то тестил на демо в нордтрейд местами не так успешно, но стабильно. Написан не мной. Давно валялсяю Решил вывесить, может кто разберется, кому пригодится.
