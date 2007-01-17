

Strategy Tester Report Collaps

Символ GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar) Период 1 Час (H1) 2003.11.12 20:00 - 2005.11.25 22:00 Модель Все тики (на основе всех наименьших доступных периодов с фрактальной интерполяцией каждого тика) Параметры Lots=0.6; MaximumRisk=0.03; DecreaseFactor=3; Stop=10; MAPeriod=120;

Баров в истории 12787 Смоделировано тиков 2088185 Качество моделирования 90.00%

Начальный депозит 1000.00







Чистая прибыль 295648.42 Общая прибыль 413513.88 Общий убыток -117865.46 Прибыльность 3.51 Матожидание выигрыша 263.27



Абсолютная просадка 0.00 Максимальная просадка (%) 35158.57 (12.7%)





Всего сделок 1123 Короткие позиции (% выигравших) 574 (96.34%) Длинные позиции (% выигравших) 549 (97.09%)

Прибыльные сделки (% от всех) 1086 (96.71%) Убыточные сделки (% от всех) 37 (3.29%) Самая большая прибыльная сделка 4701.20 убыточная сделка -34712.43 Средняя прибыльная сделка 380.77 убыточная сделка -3185.55 Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 210 (16982.25) непрерывных проигрышей (убыток) 2 (-364.73) Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 75174.40 (64) непрерывный убыток (число проигрышей) -34712.43 (1) Средний непрерывный выигрыш 31 непрерывный проигрыш





Файл collaps.zip - здесь встроенный индикатор. Файл starter+laguerre.zip - тут отдельно.



Проблема в одном, работает не со всеми брокерами. Почему? - не знаю, в коде не разбирался. Эксперт работает, когда-то тестил на демо в нордтрейд местами не так успешно, но стабильно. Написан не мной. Давно валялсяю Решил вывесить, может кто разберется, кому пригодится.



Эксперт Collaps работает с индикаторами - EMA, Laguerre, CCI. Система, как обещает автор, с просадкой не больше 10%.- EMA 120 построенная на средних ценах;- Laguerre;- CCI 14.Условие открытия длинных позиций:- EMA 120 текущей свечи выше EMA 120 предыдущей свечи- Laguerre = 0- CCI < -5Условие открытия коротких позиций:- EMA 120 текущей свечи ниже EMA 120 предыдущей свечи- Laguerre = 1- CCI > 5Условие закрытия длинной позиции:- Тейк-профит 10 пипсов выбран автором в результате многочисленных экспериментов, но может быть изменен.или- Laguerre > 0.9Условие закрытия короткой позиции:- TP = 10 пипсовили- Laguerre < 0.1Размер лота на сделку:- (free margin аккаунта *максимальный риск) / 500Максимальный риск в % от размера аккаунта. Этот показатель также можно изменить.Во вложенном файле результаты тестирования для пары EUR/USD в MetaTrader 4. Лучший результат получен для часовых графиках, однако хорошие результаты также для 15-минутнок и дневок.В другом фацле находится «сырой» код для Starter EA и индикатор Laguerre.