Collaps(он же Starter) - эксперт для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 6806
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров
Эксперт Collaps работает с индикаторами - EMA, Laguerre, CCI. Система, как обещает автор, с просадкой не больше 10%.
Индикаторы:
- EMA 120 построенная на средних ценах;
- Laguerre;
- CCI 14.
Условие открытия длинных позиций:
- EMA 120 текущей свечи выше EMA 120 предыдущей свечи
- Laguerre = 0
- CCI < -5
Условие открытия коротких позиций:
- EMA 120 текущей свечи ниже EMA 120 предыдущей свечи
- Laguerre = 1
- CCI > 5
Условие закрытия длинной позиции:
- Тейк-профит 10 пипсов выбран автором в результате многочисленных экспериментов, но может быть изменен.
или
- Laguerre > 0.9
Условие закрытия короткой позиции:
- TP = 10 пипсов
или
- Laguerre < 0.1
Размер лота на сделку:
- (free margin аккаунта *максимальный риск) / 500
Максимальный риск в % от размера аккаунта. Этот показатель также можно изменить.
Во вложенном файле результаты тестирования для пары EUR/USD в MetaTrader 4. Лучший результат получен для часовых графиках, однако хорошие результаты также для 15-минутнок и дневок.
В другом фацле находится «сырой» код для Starter EA и индикатор Laguerre.
Strategy Tester Report
Collaps
|Символ
|GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
|Период
|1 Час (H1) 2003.11.12 20:00 - 2005.11.25 22:00
|Модель
|Все тики (на основе всех наименьших доступных периодов с фрактальной интерполяцией каждого тика)
|Параметры
|Lots=0.6; MaximumRisk=0.03; DecreaseFactor=3; Stop=10; MAPeriod=120;
|Баров в истории
|12787
|Смоделировано тиков
|2088185
|Качество моделирования
|90.00%
|Начальный депозит
|1000.00
|Чистая прибыль
|295648.42
|Общая прибыль
|413513.88
|Общий убыток
|-117865.46
|Прибыльность
|3.51
|Матожидание выигрыша
|263.27
|Абсолютная просадка
|0.00
|Максимальная просадка (%)
|35158.57 (12.7%)
|Всего сделок
|1123
|Короткие позиции (% выигравших)
|574 (96.34%)
|Длинные позиции (% выигравших)
|549 (97.09%)
|Прибыльные сделки (% от всех)
|1086 (96.71%)
|Убыточные сделки (% от всех)
|37 (3.29%)
|Самая большая
|прибыльная сделка
|4701.20
|убыточная сделка
|-34712.43
|Средняя
|прибыльная сделка
|380.77
|убыточная сделка
|-3185.55
|Максимальное количество
|непрерывных выигрышей (прибыль)
|210 (16982.25)
|непрерывных проигрышей (убыток)
|2 (-364.73)
|Максимальная
|непрерывная прибыль (число выигрышей)
|75174.40 (64)
|непрерывный убыток (число проигрышей)
|-34712.43 (1)
|Средний
|непрерывный выигрыш
|31
|непрерывный проигрыш
Файл collaps.zip - здесь встроенный индикатор. Файл starter+laguerre.zip - тут отдельно.
Проблема в одном, работает не со всеми брокерами. Почему? - не знаю, в коде не разбирался. Эксперт работает, когда-то тестил на демо в нордтрейд местами не так успешно, но стабильно. Написан не мной. Давно валялсяю Решил вывесить, может кто разберется, кому пригодится.
