Символ EURUSD (Euro vs US Dollar) Период 4 Часа (H4) 2005.01.03 00:00 - 2006.12.21 00:00 (2005.08.01 - 2006.12.21) Модель Все тики (на основе всех наименьших доступных периодов с фрактальной интерполяцией каждого тика) Баров в истории 8968 Смоделировано тиков 2481742 Качество моделирования 90.00% Начальный депозит 1000.00 Чистая прибыль 698.30 Общая прибыль 3541.98 Общий убыток -2843.68 Прибыльность 1.25 Матожидание выигрыша 6.78 Абсолютная просадка 63.00 Максимальная просадка 436.74 (26.60%) Относительная просадка 26.60% (436.74) Всего сделок 103 Короткие позиции (% выигравших) 53 (45.28%) Длинные позиции (% выигравших) 50 (78.00%) Прибыльные сделки (% от всех) 63 (61.17%) Убыточные сделки (% от всех) 40 (38.83%) Самая большая прибыльная сделка 102.73 убыточная сделка -95.49 Средняя прибыльная сделка 56.22 убыточная сделка -71.09 Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 7 (148.21) непрерывных проигрышей (убыток) 4 (-283.32) Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 302.34 (3) непрерывный убыток (число проигрышей) -283.32 (4) Средний непрерывный выигрыш 2 непрерывный проигрыш 1



Эксперт основан на анализе комбинаций фигур свечей. Эксперт анализирует 10 фигур, которые могут образоваться на графике и по ним принимает решение.Эксперт оптимизирован на данных с 2005.08.01 по 2005.12.01, для теста оптимизации проверен на данных 2006 года таймфрейм 4Н и получен положительный результат.