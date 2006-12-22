Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Executer AO - эксперт для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 6870
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Эксперт на основе индикатора Awesome oscillator.
|Символ
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Период
|4 Часа (H4) 2005.01.03 00:00 - 2006.12.21 00:00 (2005.05.01 - 2006.12.21)
|Модель
|Все тики (на основе всех наименьших доступных периодов с фрактальной интерполяцией каждого тика)
|Параметры
|lStopLoss=50; sStopLoss=50; lTakeProfit=500; sTakeProfit=500; lTrailingStop=50; sTrailingStop=50; Lots=0.1; a=3; DecreaseFactor=100; MaximumRisk=0.025; MaximumLots=100;
|Баров в истории
|8968
|Смоделировано тиков
|2481742
|Качество моделирования
|90.00%
|Начальный депозит
|1000.00
|Чистая прибыль
|856.80
|Общая прибыль
|2453.79
|Общий убыток
|-1596.99
|Прибыльность
|1.54
|Матожидание выигрыша
|11.58
|Абсолютная просадка
|88.96
|Максимальная просадка
|338.91 (16.60%)
|Относительная просадка
|16.60% (338.91)
|Всего сделок
|74
|Короткие позиции (% выигравших)
|40 (62.50%)
|Длинные позиции (% выигравших)
|34 (55.88%)
|Прибыльные сделки (% от всех)
|44 (59.46%)
|Убыточные сделки (% от всех)
|30 (40.54%)
|Самая большая
|прибыльная сделка
|159.39
|убыточная сделка
|-56.32
|Средняя
|прибыльная сделка
|55.77
|убыточная сделка
|-53.23
|Максимальное количество
|непрерывных выигрышей (прибыль)
|6 (378.07)
|непрерывных проигрышей (убыток)
|3 (-162.76)
|Максимальная
|непрерывная прибыль (число выигрышей)
|378.07 (6)
|непрерывный убыток (число проигрышей)
|-162.76 (3)
|Средний
|непрерывный выигрыш
|2
|непрерывный проигрыш
|1
Эксперт оптимизирован в периоде с 2005.05.01 по 2005.12.01, проверен на данных 2006 года и показал положительный результат.
Random Walk Index
Индикатор Random Walk Index (Индекс Случайной Прогулки) используется, чтобы определить, развивает ли рыночный инструмент тренд или совершает случайные движения.SnakeInBorders
Индикатор SnakeInBorders рассчитывает коридор отфильтрованного рынка, ограниченный двумя бордюрами BorderTop[] и BorderBot[].
Executer Candles
Эксперт Executer_Candles основан на анализе комбинаций фигур свечей.ExMass
Индикатор ExMass определяет максимум и минимум цен на определенном промежутке.