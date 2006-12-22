CodeBaseРазделы
Executer AO - эксперт для MetaTrader 4

Просмотров:
6870
Рейтинг:
(3)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Эксперт на основе индикатора Awesome oscillator.

Символ EURUSD (Euro vs US Dollar)
Период 4 Часа (H4) 2005.01.03 00:00 - 2006.12.21 00:00 (2005.05.01 - 2006.12.21)
Модель Все тики (на основе всех наименьших доступных периодов с фрактальной интерполяцией каждого тика)
Параметры lStopLoss=50; sStopLoss=50; lTakeProfit=500; sTakeProfit=500; lTrailingStop=50; sTrailingStop=50; Lots=0.1; a=3; DecreaseFactor=100; MaximumRisk=0.025; MaximumLots=100;
Баров в истории 8968 Смоделировано тиков 2481742 Качество моделирования 90.00%
Начальный депозит 1000.00
Чистая прибыль 856.80 Общая прибыль 2453.79 Общий убыток -1596.99
Прибыльность 1.54 Матожидание выигрыша 11.58
Абсолютная просадка 88.96 Максимальная просадка 338.91 (16.60%) Относительная просадка 16.60% (338.91)
Всего сделок 74 Короткие позиции (% выигравших) 40 (62.50%) Длинные позиции (% выигравших) 34 (55.88%)
Прибыльные сделки (% от всех) 44 (59.46%) Убыточные сделки (% от всех) 30 (40.54%)
Самая большая прибыльная сделка 159.39 убыточная сделка -56.32
Средняя прибыльная сделка 55.77 убыточная сделка -53.23
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 6 (378.07) непрерывных проигрышей (убыток) 3 (-162.76)
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 378.07 (6) непрерывный убыток (число проигрышей) -162.76 (3)
Средний непрерывный выигрыш 2 непрерывный проигрыш 1



Эксперт оптимизирован в периоде с 2005.05.01 по  2005.12.01, проверен на данных 2006 года и показал положительный результат.
 
