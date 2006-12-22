Символ EURUSD (Euro vs US Dollar) Период 4 Часа (H4) 2005.01.03 00:00 - 2006.12.21 00:00 (2005.05.01 - 2006.12.21) Модель Все тики (на основе всех наименьших доступных периодов с фрактальной интерполяцией каждого тика) Параметры lStopLoss=50; sStopLoss=50; lTakeProfit=500; sTakeProfit=500; lTrailingStop=50; sTrailingStop=50; Lots=0.1; a=3; DecreaseFactor=100; MaximumRisk=0.025; MaximumLots=100; Баров в истории 8968 Смоделировано тиков 2481742 Качество моделирования 90.00% Начальный депозит 1000.00 Чистая прибыль 856.80 Общая прибыль 2453.79 Общий убыток -1596.99 Прибыльность 1.54 Матожидание выигрыша 11.58 Абсолютная просадка 88.96 Максимальная просадка 338.91 (16.60%) Относительная просадка 16.60% (338.91) Всего сделок 74 Короткие позиции (% выигравших) 40 (62.50%) Длинные позиции (% выигравших) 34 (55.88%) Прибыльные сделки (% от всех) 44 (59.46%) Убыточные сделки (% от всех) 30 (40.54%) Самая большая прибыльная сделка 159.39 убыточная сделка -56.32 Средняя прибыльная сделка 55.77 убыточная сделка -53.23 Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 6 (378.07) непрерывных проигрышей (убыток) 3 (-162.76) Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 378.07 (6) непрерывный убыток (число проигрышей) -162.76 (3) Средний непрерывный выигрыш 2 непрерывный проигрыш 1

Эксперт на основе индикатора Awesome oscillator.Эксперт оптимизирован в периоде с 2005.05.01 по 2005.12.01, проверен на данных 2006 года и показал положительный результат.