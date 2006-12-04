CodeBaseРазделы
Индикаторы

MACD 4H - индикатор для MetaTrader 4

Victor Lukashuck
Просмотров: 7685
7685
Рейтинг: (2)
(2)
Опубликован:
Обновлен:
Индикатор MACD_4H, показывающий MACD с заданного таймфреймов. Гисторамма содержит ряды постоянных значений. Но это математически объяснимо.

MACD 4H

AI AI

Советник с использованием искусственного интеллекта - однослойной нейронной сети.

AMkA AMkA

Скользящая средняя по Кауффману с возможностью читать через iCustom, изменять цену, к которой применяется и способ расстановки точек: на базе пипсового фильтра или с расчётом стандартного отклонения.

MA советник MA советник

MA советник работает на минутке EURUSD. Улучшенный, на сколько смог, стандартный советник Moving Average.mq4.

Executer Strong Executer Strong

Советник Executer_Strong работает на основе анализа дней с сильным закрытием.