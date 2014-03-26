CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

MP - индикатор для MetaTrader 4

[Deleted]
Просмотров:
10218
Рейтинг:
(28)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу


Индикатор MP в одном окне показывает по каким инструментам открыты позиции, суммарные профиты в пунктах, суммарные профиты в валюте депозита и суммы профитов в процентах от баланса по каждому инструменту в отдельности. Под пунктирной чертой показаны количество рынков на которых есть открытые позиции, суммарные профиты в пунктах, валюте депозита и в проценте от баланса от всех открытых позиций.


На этих картинках показан индикатор MP



Индикатор PDW показывает количество денег заработанных или потерянных в процессе торгов для каждого дня недели, начиная с даты "From_date". То есть при достаточно большом количестве сделок индикатор показывает статистику торгов по дням недели. Числа отображаемые после вертикальной черты показывают прибыль в тиках.


На этой картинке показан индикатор PDW


VR---MUVING VR---MUVING

Советник с хорошими результатами и интересной идеей

Sound Step Sound Step

Индикатор выдаёт звуковой сигнал с определённым шагом цены.

Delta Tail Bar Delta Tail Bar

Индикатор показывает разницу "хвостов" свечей, сообщая о возможном смене тренда.

VR Orders History Lite VR Orders History Lite

Незаменимый скрипт для переноса истории торгов в файл CSV.