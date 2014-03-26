



Индикатор MP в одном окне показывает по каким инструментам открыты позиции, суммарные профиты в пунктах, суммарные профиты в валюте депозита и суммы профитов в процентах от баланса по каждому инструменту в отдельности. Под пунктирной чертой показаны количество рынков на которых есть открытые позиции, суммарные профиты в пунктах, валюте депозита и в проценте от баланса от всех открытых позиций.







На этих картинках показан индикатор MP









Индикатор PDW показывает количество денег заработанных или потерянных в процессе торгов для каждого дня недели, начиная с даты "From_date". То есть при достаточно большом количестве сделок индикатор показывает статистику торгов по дням недели. Числа отображаемые после вертикальной черты показывают прибыль в тиках.







На этой картинке показан индикатор PDW



