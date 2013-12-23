Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
BSS 1_0 - эксперт для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 14163
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Здравствуйте. Предлагаю вашему вниманию простой советник. Увы, результаты хорошие только в тестере, поэтому не торопитесь ставить его на счёт. Может кто то заставит его хорошо работать и в режиме реального времени. Надеюсь с нами поделитесь...
Actual Resistance Line Support
Вывод актуальных линий сопротивления-поддержкиALGLIB - библиотека численного анализа
Библиотека математических функций ALGLIB version 3.5.0, портированная на MQL4.
iMarketPrice 2.1
Индикатор в виде информационной панели для текущей цены, экстремумов и некоторых свойств финансового инструмента.All_Stars
Индикатор показывает разворотные "звезды" на всех тайм-фреймах