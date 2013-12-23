CodeBaseРазделы
BSS 1_0 - эксперт для MetaTrader 4

BredSS
Здравствуйте. Предлагаю вашему вниманию простой советник. Увы, результаты хорошие только в тестере, поэтому не торопитесь ставить его на счёт. Может кто то заставит его хорошо работать и в режиме реального времени. Надеюсь с нами поделитесь...




