Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Actual Resistance Line Support - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 31892
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор простой, но очень полезный!
Как известно, цена чувствительна в первую очередь к ближайшим линиям сопротивления-поддержки.
А это есть суть максимальные и минимальные цены ближайших дней, неделей и месяцев.
Это и показывает индикатор
Дневные, недельные, месячные линии показаны разным цветом, текущие линии - сполошной линией, исторические - пунктирной.
Внешние переменные интуитивно понятны:
Day_Hist = 3; - количество дней истории для вывода линий (если поставить =0, то выведутся только текущие линии сопротивления-поддержки)
Week_Hist = 3; - тоже для недель
Month_Hist = 3; - тоже для месяцев
color_Day = Magenta;
color_Week = Green;
color_Month = Blue;
Библиотека математических функций ALGLIB version 3.5.0, портированная на MQL4.ForsesMomentum
Пытаемся определить Тренд по Нескольким скользящим средним.
Простой советник на основе скользящих средних. Таймфрейм Н1.iMarketPrice 2.1
Индикатор в виде информационной панели для текущей цены, экстремумов и некоторых свойств финансового инструмента.