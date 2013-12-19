CodeBaseРазделы
Индикаторы

Actual Resistance Line Support - индикатор для MetaTrader 4

Evgeniy Inkov
Опубликован:
Обновлен:
Индикатор простой, но очень полезный!

Как известно, цена чувствительна в первую очередь к ближайшим линиям сопротивления-поддержки.
А это есть суть максимальные и минимальные цены ближайших дней, неделей и месяцев.

Это и показывает индикатор

Дневные, недельные, месячные линии показаны разным цветом, текущие линии - сполошной линией, исторические - пунктирной.

Внешние переменные интуитивно понятны:

Day_Hist = 3; - количество дней истории для вывода линий (если поставить =0, то выведутся только текущие линии сопротивления-поддержки)
Week_Hist = 3; - тоже для недель
Month_Hist = 3; - тоже для месяцев
color_Day = Magenta;
color_Week = Green;
color_Month = Blue;

