Индикатор простой, но очень полезный!

Как известно, цена чувствительна в первую очередь к ближайшим линиям сопротивления-поддержки.

А это есть суть максимальные и минимальные цены ближайших дней, неделей и месяцев.

Это и показывает индикатор

Дневные, недельные, месячные линии показаны разным цветом, текущие линии - сполошной линией, исторические - пунктирной.

Внешние переменные интуитивно понятны:

Day_Hist = 3; - количество дней истории для вывода линий (если поставить =0, то выведутся только текущие линии сопротивления-поддержки)

Week_Hist = 3; - тоже для недель

Month_Hist = 3; - тоже для месяцев

color_Day = Magenta;

color_Week = Green;

color_Month = Blue;

