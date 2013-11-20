CodeBaseРазделы
iDragon - индикатор для MetaTrader 4

Dmitry Fedoseev
Просмотров:
20425
Рейтинг:
(11)
Индикатор для определения паттерна "Дракон". Сделан на основе зигзага.







Параметры:

HLPeriod

- Параметр зигзага аналогичый параметру ExtDepth индикатора ZigZag


MinHeight

- Минимальная высота колена зигзага по вертикали (в пунктах)


Примечание:

- Хвост всегда состоит из двух отрезков зигзага, тело и шея могут состоять из любого количества отрезков, некоторые драконы бывают очень длинными.


- Первый буфер индикатора бесцветный, если установить цвет, будет виден зигзаг.




