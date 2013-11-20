Ставь лайки и следи за новостями
iDragon - индикатор для MetaTrader 4
20425
Индикатор для определения паттерна "Дракон". Сделан на основе зигзага.
HLPeriod
Параметры:
- Параметр зигзага аналогичый параметру ExtDepth индикатора ZigZag
MinHeight
- Минимальная высота колена зигзага по вертикали (в пунктах)
Примечание:
- Хвост всегда состоит из двух отрезков зигзага, тело и шея могут состоять из любого количества отрезков, некоторые драконы бывают очень длинными.
- Первый буфер индикатора бесцветный, если установить цвет, будет виден зигзаг.
