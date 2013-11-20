Индикатор для определения паттерна "Дракон". Сделан на основе зигзага.





Параметры:





- Параметр зигзага аналогичый параметру ExtDepth индикатора ZigZag

- Минимальная высота колена зигзага по вертикали (в пунктах)



Примечание:





- Хвост всегда состоит из двух отрезков зигзага, тело и шея могут состоять из любого количества отрезков, некоторые драконы бывают очень длинными.

- Первый буфер индикатора бесцветный, если установить цвет, будет виден зигзаг.