Описание см. "Source Code" + Добавлен еще алгоритм. Поскольку большинство сделок идут в профит, было решено добавить к ведомой сделке еще сделок в том же направлении по стохастику.

Паттерн "Дракон"

Плюсы советника: уверенно идет в плюс, минимум раз в две недели снимаем прибыль, не сливает с 2000 по 2013. Прибыльность по годам от 70 до 150% (что для меня вполне). Минусы: минус один - просадка.