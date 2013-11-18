CodeBaseРазделы
Индикаторы

CANAL - индикатор для MetaTrader 4

Vasil Sakovich
Описание:

Канал Дончиана.

Картинка:

Donchian channel

