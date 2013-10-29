CodeBaseРазделы
Скрипты

Show profit - скрипт для MetaTrader 4

Опубликован:
Обновлен:
Показывает прибыль за текущие: день, неделю, месяц.

При повторном запуске удаляет. Настройки расположения в начале кода.


