Советники

CM_X - эксперт для MetaTrader 4

a1ex_n
Просмотров:
5929
Рейтинг:
(4)
Опубликован:
Обновлен:
Первая публикация - можно критиковать.

Советник использующий одноименный индикатор - создан для примера.

Код очень прост . Фильтров на открытие позиций нет. Жесткий Мартин.

Внимание! Не использовать на реале.

Параметры:

// Параметры ордера.

extern int Magik=12345; // Магик номер.

extern int TakeProfit=500; // Профит.

extern double K_SL=0.75; // Коэф. стопа.

extern bool CloseOrd=true; // Закрытие ордеров по сигналам.

// Параметры лота.

extern bool MM=true; // Использование ММ.

extern double Min_lot=0.1; // Минимальный лот.

extern double Risk=0.1; // Риск.

extern double K=2; // Коэф. ММ

// Параметры индикатора.

extern int Fx=12; // Быстрая.

extern double kx=1.682; // Коэф. медленной.

extern double L_adx=18; // Уровень ADX.

extern double L_o=161.8; // Уровень открытия.

extern double L_c=0; // Уровень закрытия.


С включенным MM:

CM_X
Alpari-Standard1 (Build 509)

СимволEURUSD (Euro vs US Dollar)
Период15 Минут (M15) 2012.06.25 15:00 - 2013.10.15 11:14
МодельПо ценам открытия (только для советников с явным контролем открытия баров)
ПараметрыMagik=12345; TakeProfit=500; K_SL=0.75; CloseOrd=true; MM=true; Min_lot=0.1; Risk=0.1; K=2; Fx=20; kx=2.55; L_adx=28; L_o=61.8; L_c=161.8;
Баров в истории31139Смоделировано тиков62175Качество моделированияn/a
Ошибки рассогласования графиков0
Начальный депозит10000.00
Чистая прибыль114455.45Общая прибыль180580.60Общий убыток-66125.15
Прибыльность2.73Матожидание выигрыша277.80
Абсолютная просадка683.94Максимальная просадка13568.00 (22.15%)Относительная просадка28.56% (10128.93)
Всего сделок412Короткие позиции (% выигравших)196 (37.24%)Длинные позиции (% выигравших)216 (49.54%)
Прибыльные сделки (% от всех)180 (43.69%)Убыточные сделки (% от всех)232 (56.31%)
Самая большаяприбыльная сделка67840.00убыточная сделка-6600.00
Средняяприбыльная сделка1003.23убыточная сделка-285.02
Максимальное количествонепрерывных выигрышей (прибыль)6 (1472.17)непрерывных проигрышей (убыток)8 (-10510.85)
Максимальнаянепрерывная прибыль (число выигрышей)67840.00 (1)непрерывный убыток (число проигрышей)-10984.38 (5)
Среднийнепрерывный выигрыш2непрерывный проигрыш2

Без ММ:

CM_X
Alpari-Standard1 (Build 509)

СимволEURUSD (Euro vs US Dollar)
Период15 Минут (M15) 2012.06.25 15:00 - 2013.10.15 12:59
МодельПо ценам открытия (только для советников с явным контролем открытия баров)
ПараметрыMagik=12345; TakeProfit=500; K_SL=0.75; CloseOrd=true; MM=false; Min_lot=0.1; Risk=1; K=2; Fx=25; kx=2.09; L_adx=29; L_o=61.8; L_c=161.8;
Баров в истории31146Смоделировано тиков62189Качество моделированияn/a
Ошибки рассогласования графиков0
Начальный депозит1000.00
Чистая прибыль935.65Общая прибыль8291.25Общий убыток-7355.60
Прибыльность1.13Матожидание выигрыша2.33
Абсолютная просадка174.77Максимальная просадка1136.40 (38.73%)Относительная просадка38.73% (1136.40)
Всего сделок401Короткие позиции (% выигравших)194 (37.11%)Длинные позиции (% выигравших)207 (48.31%)
Прибыльные сделки (% от всех)172 (42.89%)Убыточные сделки (% от всех)229 (57.11%)
Самая большаяприбыльная сделка135.00убыточная сделка-108.75
Средняяприбыльная сделка48.20убыточная сделка-32.12
Максимальное количествонепрерывных выигрышей (прибыль)5 (185.29)непрерывных проигрышей (убыток)9 (-251.46)
Максимальнаянепрерывная прибыль (число выигрышей)302.12 (4)непрерывный убыток (число проигрышей)-362.03 (4)
Среднийнепрерывный выигрыш2непрерывный проигрыш2


