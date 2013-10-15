Ставь лайки и следи за новостями
CM_X - эксперт для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 5929
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Первая публикация - можно критиковать.
Советник использующий одноименный индикатор - создан для примера.
Код очень прост . Фильтров на открытие позиций нет. Жесткий Мартин.
Внимание! Не использовать на реале.
Параметры:
// Параметры ордера.
extern int Magik=12345; // Магик номер.
extern int TakeProfit=500; // Профит.
extern double K_SL=0.75; // Коэф. стопа.
extern bool CloseOrd=true; // Закрытие ордеров по сигналам.
// Параметры лота.
extern bool MM=true; // Использование ММ.
extern double Min_lot=0.1; // Минимальный лот.
extern double Risk=0.1; // Риск.
extern double K=2; // Коэф. ММ
// Параметры индикатора.
extern int Fx=12; // Быстрая.
extern double kx=1.682; // Коэф. медленной.
extern double L_adx=18; // Уровень ADX.
extern double L_o=161.8; // Уровень открытия.
extern double L_c=0; // Уровень закрытия.
С включенным MM:
|Символ
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Период
|15 Минут (M15) 2012.06.25 15:00 - 2013.10.15 11:14
|Модель
|По ценам открытия (только для советников с явным контролем открытия баров)
|Параметры
|Magik=12345; TakeProfit=500; K_SL=0.75; CloseOrd=true; MM=true; Min_lot=0.1; Risk=0.1; K=2; Fx=20; kx=2.55; L_adx=28; L_o=61.8; L_c=161.8;
|Баров в истории
|31139
|Смоделировано тиков
|62175
|Качество моделирования
|n/a
|Ошибки рассогласования графиков
|0
|Начальный депозит
|10000.00
|Чистая прибыль
|114455.45
|Общая прибыль
|180580.60
|Общий убыток
|-66125.15
|Прибыльность
|2.73
|Матожидание выигрыша
|277.80
|Абсолютная просадка
|683.94
|Максимальная просадка
|13568.00 (22.15%)
|Относительная просадка
|28.56% (10128.93)
|Всего сделок
|412
|Короткие позиции (% выигравших)
|196 (37.24%)
|Длинные позиции (% выигравших)
|216 (49.54%)
|Прибыльные сделки (% от всех)
|180 (43.69%)
|Убыточные сделки (% от всех)
|232 (56.31%)
|Самая большая
|прибыльная сделка
|67840.00
|убыточная сделка
|-6600.00
|Средняя
|прибыльная сделка
|1003.23
|убыточная сделка
|-285.02
|Максимальное количество
|непрерывных выигрышей (прибыль)
|6 (1472.17)
|непрерывных проигрышей (убыток)
|8 (-10510.85)
|Максимальная
|непрерывная прибыль (число выигрышей)
|67840.00 (1)
|непрерывный убыток (число проигрышей)
|-10984.38 (5)
|Средний
|непрерывный выигрыш
|2
|непрерывный проигрыш
|2
Без ММ:
|Символ
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Период
|15 Минут (M15) 2012.06.25 15:00 - 2013.10.15 12:59
|Модель
|По ценам открытия (только для советников с явным контролем открытия баров)
|Параметры
|Magik=12345; TakeProfit=500; K_SL=0.75; CloseOrd=true; MM=false; Min_lot=0.1; Risk=1; K=2; Fx=25; kx=2.09; L_adx=29; L_o=61.8; L_c=161.8;
|Баров в истории
|31146
|Смоделировано тиков
|62189
|Качество моделирования
|n/a
|Ошибки рассогласования графиков
|0
|Начальный депозит
|1000.00
|Чистая прибыль
|935.65
|Общая прибыль
|8291.25
|Общий убыток
|-7355.60
|Прибыльность
|1.13
|Матожидание выигрыша
|2.33
|Абсолютная просадка
|174.77
|Максимальная просадка
|1136.40 (38.73%)
|Относительная просадка
|38.73% (1136.40)
|Всего сделок
|401
|Короткие позиции (% выигравших)
|194 (37.11%)
|Длинные позиции (% выигравших)
|207 (48.31%)
|Прибыльные сделки (% от всех)
|172 (42.89%)
|Убыточные сделки (% от всех)
|229 (57.11%)
|Самая большая
|прибыльная сделка
|135.00
|убыточная сделка
|-108.75
|Средняя
|прибыльная сделка
|48.20
|убыточная сделка
|-32.12
|Максимальное количество
|непрерывных выигрышей (прибыль)
|5 (185.29)
|непрерывных проигрышей (убыток)
|9 (-251.46)
|Максимальная
|непрерывная прибыль (число выигрышей)
|302.12 (4)
|непрерывный убыток (число проигрышей)
|-362.03 (4)
|Средний
|непрерывный выигрыш
|2
|непрерывный проигрыш
|2
