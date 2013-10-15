Описание:



Индикатор может использоваться для одновременного слежения за движением цены по нескольким символам и таймфреймам.

Это может быть необходимо для выявления свечных фигур разворота или сравнения разницы движений цены по нескольким символам.



Внешние параметры:

sym = EURUSD - символ графика;

nom_bar =15 - количество баров в ячейке;

color_up = Red - цвет бара вверх;

color_dw = Black - цвет бара вниз;

color_0 = RoyalBlue - цвет звезды;

color_txt = Green - цвет TF;

color_activ = Red - цвет активного TF;

color_line = Gray - цвет разделительной линии.

-------------------------------------------------------------------

Во второй версии добавлена переменная

int order_TF = 23456789

которая позволяет выводить выборочно необходимые TF на экран.

Цифры - это номера TF: 1 - М1, 2 - М5, 3 - М15, 4 - M30, 5 - H1, 6 - H4, 7- D1, 8 - W1, 9 - MN1

(так для 23456789, выведутся все TF, кроме М1)

Порядок цифр может быть любой (например, для 534 выведутся на экран графики Н1, М15, М30)

Картинка:



=======================================================

В 3-ей версии появились объёмы и соответственно две внешние переменные:

color_volum_up = Green;

color_volum_dw = Red;

Немного теории: Если во время "Звезды" или "Перекрытия" происхордит увеличение объёма (или появляется супер объём), то это вероятная точка разворота.



========================================================

По просьбам трудящихся в 4-ой версии добавлена возможность вывода MA.

Добавлены внешние переменные:

ind_MA = true; - выводить МА или нет

color_MA = Blue; - цвет МА

width_MA = 1; - толщина линии МА

period = 40; - период МА

ma_shift = 0; - сдвиг МА

ma_method = 0; //0...3 - метод МА

applied_price = 0; //0...6 - ценовая константа МА







