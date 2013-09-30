Описание:



Этот простой индикатор подсчитывает суммарные лоты открытых позиций buy и sell, а также отложенных stop и limit ордеров для текущего инструмента (текущего графика).



Для чего это нужно: когда открыто много позиций/ордеров, суммировать вручную все объемы не очень удобно.



Индикатор полезен, когда требуется выровнять объемы buy-sell или поменять баланс buy-sell позиций. Незаменим для стратегий с использованием встречных позиций.



Обновление:

- в новой версии информация выводится в правый верхний угол чтобы не мешать торговым уровням и графику

- для удобства восприятия микролоты можно отображать целыми числами

- можно менять цвет надписи



