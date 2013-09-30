Ставь лайки и следи за новостями
Order Balance Control - индикатор для MetaTrader 4
Просмотров:
- 6176
Рейтинг:
-
Опубликован:
Обновлен:
Описание:
Этот простой индикатор подсчитывает суммарные лоты открытых позиций buy и sell, а также отложенных stop и limit ордеров для текущего инструмента (текущего графика).
Для чего это нужно: когда открыто много позиций/ордеров, суммировать вручную все объемы не очень удобно.
Индикатор полезен, когда требуется выровнять объемы buy-sell или поменять баланс buy-sell позиций. Незаменим для стратегий с использованием встречных позиций.
Обновление:
- в новой версии информация выводится в правый верхний угол чтобы не мешать торговым уровням и графику
- для удобства восприятия микролоты можно отображать целыми числами
- можно менять цвет надписи
