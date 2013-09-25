Living Now

Описание:



Предлагаю вам для ознакомления, очередную попытку поиска и фильтрации экстремумов. Таких индюков пруд пруди, и этот не исключение.

Даже может так случится, что уже именно такой есть. Но я не нашёл - пришлось писать самому.



Может кому пригодиться...

Описание индикатора:

Индикатор не перерисовывает. Экстремумы выдаёт на основании 1-го бара вперёд и 48-и баров истории (48 - период индикатора). Период индикатора = 48 (на 5 минутном графике соответствует 4-х часовому графику). Разработан специально для пары USDJPY, на 5-и минутном таймфрейме (другие пары и таймфреймы не проверял). Все показания обнуляются на выходные дни (с 20.00 пятницы до 4.00 понедельника).

На графике отображаются собственно сами экстремумы, а также стрелки - уровни на прорыв. При пересечении уровня производим вход в рынок, стоп-лосс ставим на вершину. Это одна из версий (вариантов входа множество - может найдёте для себя более подходящие). Это не ГРААЛЬ и даже не претендует на столь высокое звание...



Первая версия индикатора - это только экстремумы.









Чтобы увидеть уровни пробития надо в коде поменять:

SetIndexStyle (2,DRAW_NONE,EMPTY,1);



на SetIndexStyle (2,DRAW_ARROW,EMPTY,1);





