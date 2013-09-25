CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Living Now - индикатор для MetaTrader 4

Aleksejs Mihailovs
Просмотров:
21406
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Описание:

Предлагаю вам для ознакомления, очередную попытку поиска и фильтрации экстремумов. Таких индюков пруд пруди, и этот не исключение.

Даже может так случится, что уже именно такой есть. Но я не нашёл - пришлось писать самому.

Может кому пригодиться...

Описание индикатора:

  1. Индикатор не перерисовывает.
  2. Экстремумы выдаёт на основании 1-го бара вперёд и 48-и баров истории (48 - период индикатора).
  3. Период индикатора = 48 (на 5 минутном графике соответствует 4-х часовому графику).
  4. Разработан специально для пары USDJPY, на 5-и минутном таймфрейме (другие пары и таймфреймы не проверял).
  5. Все показания обнуляются на выходные дни (с 20.00 пятницы до 4.00 понедельника).
  6. На графике отображаются собственно сами экстремумы, а также стрелки - уровни на прорыв. При пересечении уровня производим вход в рынок, стоп-лосс ставим на вершину. Это одна из версий (вариантов входа множество - может найдёте для себя более подходящие).
  7. Это не ГРААЛЬ и даже не претендует на столь высокое звание...

Первая версия индикатора - это только экстремумы.

Living Now


Чтобы увидеть уровни пробития надо в коде поменять:

SetIndexStyle (2,DRAW_NONE,EMPTY,1);

на SetIndexStyle (2,DRAW_ARROW,EMPTY,1);

Living Now


Отправка баланса на смартфон Отправка баланса на смартфон

Отправка значения баланса и его последнего изменения (прибыль или убыток) посредством push уведомлений.

Исполнение флэта Исполнение флэта

Индикатор показывает, когда наступает время исполнения отдельного флэта. Аналог опционов.

Order Balance Control Order Balance Control

Контроль итоговых объемов позиций и отложенных ордеров.

Три нейронных сети в трех разных временных диапазонах Три нейронных сети в трех разных временных диапазонах

Простейший эксперт на трех нейронных сетях для разных временных диапазонов. Предлагается в качестве иллюстрации идеи, когда сбор сигналов сетей происходит с разных временных диапазонов, а также для любителей экспериментов.