Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Living Now - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 21406
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Описание:
Предлагаю вам для ознакомления, очередную попытку поиска и фильтрации экстремумов. Таких индюков пруд пруди, и этот не исключение.
Даже может так случится, что уже именно такой есть. Но я не нашёл - пришлось писать самому.
Может кому пригодиться...
Описание индикатора:
- Индикатор не перерисовывает.
- Экстремумы выдаёт на основании 1-го бара вперёд и 48-и баров истории (48 - период индикатора).
- Период индикатора = 48 (на 5 минутном графике соответствует 4-х часовому графику).
- Разработан специально для пары USDJPY, на 5-и минутном таймфрейме (другие пары и таймфреймы не проверял).
- Все показания обнуляются на выходные дни (с 20.00 пятницы до 4.00 понедельника).
- На графике отображаются собственно сами экстремумы, а также стрелки - уровни на прорыв. При пересечении уровня производим вход в рынок, стоп-лосс ставим на вершину. Это одна из версий (вариантов входа множество - может найдёте для себя более подходящие).
- Это не ГРААЛЬ и даже не претендует на столь высокое звание...
Первая версия индикатора - это только экстремумы.
Чтобы увидеть уровни пробития надо в коде поменять:
SetIndexStyle (2,DRAW_NONE,EMPTY,1);
на SetIndexStyle (2,DRAW_ARROW,EMPTY,1);
Отправка значения баланса и его последнего изменения (прибыль или убыток) посредством push уведомлений.Исполнение флэта
Индикатор показывает, когда наступает время исполнения отдельного флэта. Аналог опционов.
Контроль итоговых объемов позиций и отложенных ордеров.Три нейронных сети в трех разных временных диапазонах
Простейший эксперт на трех нейронных сетях для разных временных диапазонов. Предлагается в качестве иллюстрации идеи, когда сбор сигналов сетей происходит с разных временных диапазонов, а также для любителей экспериментов.