Описание:



Индикатор OsMA с коэффициентом умножения параметров и отрисовкой линий дивергенций.

За полтора года использования индикатора FX5_Divergence внес для себя изменения, индикатор стал выполнять некоторые другие функции и немного по-другому выглядеть.

Внешние переменные:

fast = 12;

slow = 26;

sig = 9;

k = 1;

n = 2;

drawDivergenceLines = true.

Первые три параметра - из стандартного индикатора OsMA (fast, slow, signal).

k - коэффициент умножения стандартных параметров, для отображения значения OsMA нестандартного таймфрейма на текущем ТФ.

n - количество баров справа/слева начиная с которого считается пик/впадина (по умолчанию 2 бара).

drawDivergenceLines - если выставить false, отключает стрелки на основном графике и все линии дивергенции.

Стрелки показывают бар, на котором становиться виден сигнал дивергенции (зависит от параметра n).

Также можно, например, поставить k=6 на графике H1, тогда в окне индикатора будет отображаться OsMA 6-часового ТФ.





Можно наложить два графика друг на друга, предварительно выставив drawDivergenceLines в значение false, чтобы не было путаницы с линиями.

В левом углу индикаторного окна отображается название двух индикаторов наложенных друг на друга. Каждый со своими параметрами.

В данном случае они отличаются: розовая линия k=2, n=3, синяя линия k=8.





В эксперте можно использовать как просто изгибы - отмечены желтыми точками, так и только изгибы на которых имеется дивергенция, т.е. наличие стрелок вверх/вниз.



Номера буферов, отвечающих за соответствующие изгибы, перечислены ниже в предпоследнем параметре в вызове функции iCustom().

