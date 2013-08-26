CodeBaseРазделы
Индикаторы

kosma-2.02 - индикатор для MetaTrader 4

Vasiliy Pushkaryov
Опубликован:
Обновлен:
Описание:

Индикатор OsMA с коэффициентом умножения параметров и отрисовкой линий дивергенций.

За полтора года использования индикатора FX5_Divergence внес для себя изменения, индикатор стал выполнять некоторые другие функции и немного по-другому выглядеть.

Внешние переменные:

  • fast = 12;
  • slow = 26;
  • sig = 9;
  • k = 1;
  • n = 2;
  • drawDivergenceLines = true.

Первые три параметра - из стандартного индикатора OsMA (fast, slow, signal).
k - коэффициент умножения стандартных параметров, для отображения значения OsMA нестандартного таймфрейма на текущем ТФ.
n - количество баров справа/слева начиная с которого считается пик/впадина (по умолчанию 2 бара).
drawDivergenceLines - если выставить false, отключает стрелки на основном графике и все линии дивергенции.

Стрелки показывают бар, на котором становиться виден сигнал дивергенции (зависит от параметра n).

Также можно, например, поставить k=6 на графике H1, тогда в окне индикатора будет отображаться OsMA 6-часового ТФ.

kosma-2.02 USDCAD

Можно наложить два графика друг на друга, предварительно выставив drawDivergenceLines в значение false, чтобы не было путаницы с линиями.

В левом углу индикаторного окна отображается название двух индикаторов наложенных друг на друга. Каждый со своими параметрами.
В данном случае они отличаются: розовая линия k=2, n=3, синяя линия k=8.

kosma-2.02 USDJPY

В эксперте можно использовать как просто изгибы - отмечены желтыми точками, так и только изгибы на которых имеется дивергенция, т.е. наличие стрелок вверх/вниз.

Номера буферов, отвечающих за соответствующие изгибы, перечислены ниже в предпоследнем параметре в вызове функции iCustom().

 upAr=iCustom(NULL,0,"kosma-2.02",fast,slow,sig,k,n,1,n);   // ищем стрелку вверх для покупки
 dnAr=iCustom(NULL,0,"kosma-2.02",fast,slow,sig,k,n,2,n);   // ищем стрелку вниз для продажи
 toUp=iCustom(NULL,0,"kosma-2.02",fast,slow,sig,k,n,4,n);   // найден изгиб внизу, ОСМА поехала вверх
 toDn=iCustom(NULL,0,"kosma-2.02",fast,slow,sig,k,n,3,n);   // найден изгиб вверху, ОСМА поехала вниз
В индикаторе реализована идея нахождения вероятных уровней сопротивления и поддержки по аналогии с GSV (greatest swing of value) Ларри Уильямса.

MACD-color, расположенный на графике. Показывает направление тренда, коррекцию, алерты.

Индикатор выводит информацию о размере тела свечи в пунктах.

Простой эксперт, открывающий позицию SELL или BUY в зависимости от знака разности цен закрытия 1-го и 3-го баров.