kosma-2.02 - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 11579
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Описание:
Индикатор OsMA с коэффициентом умножения параметров и отрисовкой линий дивергенций.
За полтора года использования индикатора FX5_Divergence внес для себя изменения, индикатор стал выполнять некоторые другие функции и немного по-другому выглядеть.
Внешние переменные:
- fast = 12;
- slow = 26;
- sig = 9;
- k = 1;
- n = 2;
- drawDivergenceLines = true.
Первые три параметра - из стандартного индикатора OsMA (fast, slow, signal).
k - коэффициент умножения стандартных параметров, для отображения значения OsMA нестандартного таймфрейма на текущем ТФ.
n - количество баров справа/слева начиная с которого считается пик/впадина (по умолчанию 2 бара).
drawDivergenceLines - если выставить false, отключает стрелки на основном графике и все линии дивергенции.
Также можно, например, поставить k=6 на графике H1, тогда в окне индикатора будет отображаться OsMA 6-часового ТФ.
Можно наложить два графика друг на друга, предварительно выставив drawDivergenceLines в значение false, чтобы не было путаницы с линиями.
В левом углу индикаторного окна отображается название двух индикаторов наложенных друг на друга. Каждый со своими параметрами.
В данном случае они отличаются: розовая линия k=2, n=3, синяя линия k=8.
В эксперте можно использовать как просто изгибы - отмечены желтыми точками, так и только изгибы на которых имеется дивергенция, т.е. наличие стрелок вверх/вниз.
Номера буферов, отвечающих за соответствующие изгибы, перечислены ниже в предпоследнем параметре в вызове функции iCustom().
upAr=iCustom(NULL,0,"kosma-2.02",fast,slow,sig,k,n,1,n); // ищем стрелку вверх для покупки dnAr=iCustom(NULL,0,"kosma-2.02",fast,slow,sig,k,n,2,n); // ищем стрелку вниз для продажи toUp=iCustom(NULL,0,"kosma-2.02",fast,slow,sig,k,n,4,n); // найден изгиб внизу, ОСМА поехала вверх toDn=iCustom(NULL,0,"kosma-2.02",fast,slow,sig,k,n,3,n); // найден изгиб вверху, ОСМА поехала вниз
