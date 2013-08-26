CodeBaseРазделы
MACDAC - индикатор для MetaTrader 4

Konstantin Drozdov
MACD на основе системы Элдера с настраиваемыми параметрами.

Выдает алерты при начале коррекции, смене тренда, конце коррекции.

RSI 3TF RSI 3TF

Индикатор RSI, отображает показания 3-х периодов (Time Frame).

Master_MM_Droid Master_MM_Droid

Советник с реализацией идеи защиты депозита от слива.

SR SR

В индикаторе реализована идея нахождения вероятных уровней сопротивления и поддержки по аналогии с GSV (greatest swing of value) Ларри Уильямса.

kosma-2.02 kosma-2.02

Индикатор дивергенции OsMA с коэффициентом умножения параметров и с отрисовкой линий дивергенций.