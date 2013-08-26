Смотри, как бесплатно скачать роботов
MACDAC - индикатор для MetaTrader 4
Просмотров:
- 15626
Рейтинг:
-
Опубликован:
Обновлен:
Описание:
MACD на основе системы Элдера с настраиваемыми параметрами.
Выдает алерты при начале коррекции, смене тренда, конце коррекции.
