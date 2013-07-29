CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

RSI 3TF - индикатор для MetaTrader 4

Iurii Tokman
Просмотров:
13692
Рейтинг:
(9)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор RSI, отображает показания 3-х периодов (Time Frame).

Описание настроек -
applied_price = 0; - Используемая цена. Может быть любой из ценовых констант.
0 - (CLOSE) Цена закрытия. 1 - (OPEN) Цена открытия. 2 - (HIGH) Максимальная цена. 3 - (LOW) Минимальная цена. 4 - (MEDIAN) Средняя цена, (high+low)/2. 5 - (TYPICAL) Типичная цена, (high+low+close)/3. 6 - (WEIGHTED) Взвешенная цена закрытия, (high+low+close+close)/4.
TF_1 = 15 ; - Период. Может быть одним из периодов графика. 0 означает период текущего графика. 1 - минута. 5 - 5 минут. 15 - 15 минут. 30 - 30 минут. 60 - 1 час. 240 - 4 часа. 1440 - 1 день. 10080 - 1 неделя. 43200 - 1 месяц.
period_1 = 14 ; - Период усреднения для вычисления индекса.
TF_2 = 60 ;
period_2 = 14 ;
TF_3 = 240 ;
period_3 = 14 ;


Форекс индикатор RSI 3TF.
Master_MM_Droid Master_MM_Droid

Советник с реализацией идеи защиты депозита от слива.

Код вычисления прибыли в предполагаемом уровне цены Код вычисления прибыли в предполагаемом уровне цены

Слишком мало, чтобы быть достойным статьи, и слишком мало, чтобы быть достойным отдельной библиотеки, однако важность данной темы слишком высока, чтобы не быть затронутой.

MACDAC MACDAC

MACD-color, расположенный на графике. Показывает направление тренда, коррекцию, алерты.

SR SR

В индикаторе реализована идея нахождения вероятных уровней сопротивления и поддержки по аналогии с GSV (greatest swing of value) Ларри Уильямса.