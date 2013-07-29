Ставь лайки и следи за новостями
RSI 3TF - индикатор для MetaTrader 4
Индикатор RSI, отображает показания 3-х периодов (Time Frame).
Описание настроек -
applied_price = 0; - Используемая цена. Может быть любой из ценовых констант.
0 - (CLOSE) Цена закрытия. 1 - (OPEN) Цена открытия. 2 - (HIGH) Максимальная цена. 3 - (LOW) Минимальная цена. 4 - (MEDIAN) Средняя цена, (high+low)/2. 5 - (TYPICAL) Типичная цена, (high+low+close)/3. 6 - (WEIGHTED) Взвешенная цена закрытия, (high+low+close+close)/4.
TF_1 = 15 ; - Период. Может быть одним из периодов графика. 0 означает период текущего графика. 1 - минута. 5 - 5 минут. 15 - 15 минут. 30 - 30 минут. 60 - 1 час. 240 - 4 часа. 1440 - 1 день. 10080 - 1 неделя. 43200 - 1 месяц.
period_1 = 14 ; - Период усреднения для вычисления индекса.
TF_2 = 60 ;
period_2 = 14 ;
TF_3 = 240 ;
period_3 = 14 ;
