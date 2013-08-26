CodeBaseРазделы
Индикаторы

Size of the candle body - индикатор для MetaTrader 4

alex
Просмотров:
15759
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
Обновлен:
Описание:

Возле каждого бара индикатор выводит цифрами разницу между ценой открытия и ценой закрытия бара в пунктах.

Бычья свеча - сверху цифры (над свечой).

Медвежья свеча - снизу цифры (под свечой).

Картинка:

Size of the candle body

