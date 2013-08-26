Смотри, как бесплатно скачать роботов
Size of the candle body - индикатор для MetaTrader 4
15759
Описание:
Возле каждого бара индикатор выводит цифрами разницу между ценой открытия и ценой закрытия бара в пунктах.Бычья свеча - сверху цифры (над свечой).
Медвежья свеча - снизу цифры (под свечой).
kosma-2.02
