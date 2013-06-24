CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

USD AGAINST ALL - индикатор для MetaTrader 4

Evgeniy Serov
Просмотров:
10259
Рейтинг:
(8)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор положения USD в валютных парах: "USDJPY","USDCHF","USDCAD","NZDUSD","AUDUSD","GBPUSD","EURUSD". Устанавливается на любой график. Расчет ведётся на 0-ом баре по формулам: для растущего бара-percent=(bid-open)/(high-open)*100,

для падающего бара-percent=(open-bid)/(open-low)*100.

В настройках нужно установить период-M1,M5..........W1,MN . Если 0- период текущего графика.Рекомендую Н1 и выше.

На оригинальность не претендую, но и обвинения в плагиате заранее отвергаю, кроме латинского шрифта,кирилицы и языка MQL4- всё придумал сам.


VVI-Bars VVI-Bars

Идея: поймать возрастающую (убывающую) тенденцию по 3-м последним свечам.

USD AGAINST ALL. USD AGAINST ALL.

Мультивалютный ндикатор положения USD в валютных парах: "USDJPY","USDCHF","USDCAD","NZDUSD","AUDUSD","GBPUSD","EURUSD".

Equity Chart Modeller Equity Chart Modeller

Индикатор-инструмент для моделирования портфелей и поиска возможностей "хеджирования"

Market MOOD Market MOOD

Настроение рынка : Делает анализ одновременно на 8 разных интервалов времени. Можно увеличивать интервал множителем.