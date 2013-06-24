Индикатор положения USD в валютных парах: "USDJPY","USDCHF","USDCAD","NZDUSD","AUDUSD","GBPUSD","EURUSD". Устанавливается на любой график. Расчет ведётся на 0-ом баре по формулам: для растущего бара-percent=(bid-open)/(high-open)*100,



для падающего бара-percent=(open-bid)/(open-low)*100.

В настройках нужно установить период-M1,M5..........W1,MN . Если 0- период текущего графика.Рекомендую Н1 и выше.



На оригинальность не претендую, но и обвинения в плагиате заранее отвергаю, кроме латинского шрифта,кирилицы и языка MQL4- всё придумал сам.



