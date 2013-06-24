Ставь лайки и следи за новостями
USD AGAINST ALL - индикатор для MetaTrader 4
Индикатор положения USD в валютных парах: "USDJPY","USDCHF","USDCAD","NZDUSD","AUDUSD","GBPUSD","EURUSD". Устанавливается на любой график. Расчет ведётся на 0-ом баре по формулам: для растущего бара-percent=(bid-open)/(high-open)*100,
для падающего бара-percent=(open-bid)/(open-low)*100.
В настройках нужно установить период-M1,M5..........W1,MN . Если 0- период текущего графика.Рекомендую Н1 и выше.
На оригинальность не претендую, но и обвинения в плагиате заранее отвергаю, кроме латинского шрифта,кирилицы и языка MQL4- всё придумал сам.
Идея: поймать возрастающую (убывающую) тенденцию по 3-м последним свечам.USD AGAINST ALL.
Мультивалютный ндикатор положения USD в валютных парах: "USDJPY","USDCHF","USDCAD","NZDUSD","AUDUSD","GBPUSD","EURUSD".
Индикатор-инструмент для моделирования портфелей и поиска возможностей "хеджирования"Market MOOD
Настроение рынка : Делает анализ одновременно на 8 разных интервалов времени. Можно увеличивать интервал множителем.