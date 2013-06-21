CodeBaseРазделы
USD AGAINST ALL. - индикатор для MetaTrader 4

Evgeniy Serov
Просмотров:
13510
Рейтинг:
(7)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор положения USD в валютных парах: "USDJPY","USDCHF","USDCAD","NZDUSD","AUDUSD","GBPUSD","EURUSD".

Устанавливается на любой график.

Расчет ведётся на 0-ом баре по формулам:

  • для растущего бара -
    percent=(bid-open)/(high-open)*100,
  • для падающего бара -
    percent=(open-bid)/(open-low)*100.

В настройках нужно установить период-M1,M5..........W1,MN . Если 0- период текущего графика. Рекомендую Н1 и выше. На М1 индикатор напоминает ЦМУ.

При первой установке желательно установить период-0 и пройтись по всем таймфреймам для обновления данных.

Обвинения в плагиате заранее отвергаю, кроме латинского шрифта,кирилицы и языка MQL4- всё придумал сам.

