Индикатор положения USD в валютных парах: "USDJPY","USDCHF","USDCAD","NZDUSD","AUDUSD","GBPUSD","EURUSD".

Устанавливается на любой график.



Расчет ведётся на 0-ом баре по формулам:



для растущего бара - percent=(bid-open)/(high-open)*100,

для падающего бара - percent=(open-bid)/(open-low)*100.

В настройках нужно установить период-M1,M5..........W1,MN . Если 0- период текущего графика. Рекомендую Н1 и выше. На М1 индикатор напоминает ЦМУ.

При первой установке желательно установить период-0 и пройтись по всем таймфреймам для обновления данных.

Обвинения в плагиате заранее отвергаю, кроме латинского шрифта,кирилицы и языка MQL4- всё придумал сам.