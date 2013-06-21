Ставь лайки и следи за новостями
Индикатор положения USD в валютных парах: "USDJPY","USDCHF","USDCAD","NZDUSD","AUDUSD","GBPUSD","EURUSD".
Устанавливается на любой график.
Расчет ведётся на 0-ом баре по формулам:
- для растущего бара - percent=(bid-open)/(high-open)*100,
- для падающего бара - percent=(open-bid)/(open-low)*100.
В настройках нужно установить период-M1,M5..........W1,MN . Если 0- период текущего графика. Рекомендую Н1 и выше. На М1 индикатор напоминает ЦМУ.
При первой установке желательно установить период-0 и пройтись по всем таймфреймам для обновления данных.
Обвинения в плагиате заранее отвергаю, кроме латинского шрифта,кирилицы и языка MQL4- всё придумал сам.
