Итак, мой третий советник (первые два - безусловно "сливные" на демо-счёте).





Рассматривает 3 последние свечи - и если они возрастают (в т.ч. чёрная - маленькая чёрная - белая), при этом от второй к третей это возрастание усиливается, а третья - безусловно белая, то он заключает сделку на покупку. Стоп-лосс по умолчанию - 1,2 тела последней свечи. Сделка длится до закрытия следующей свечи (или закрывается по стоп-лоссу); ни на этой, ни на следующей свече (идея спорная, можно будет потом изменить) новых сделок не открывается.

Версия - 0.0.1

Отрабатывается валюта USD/JPY на H1, результат далёк от идеального, так что на реальный счёт не ставьте (это рекомендация, но не запрет). Если что - я предупредил. Пусть будет LGPL 2+, так что никто ни за что ответственности не несёт.