Советники

VVI-Bars - эксперт для MetaTrader 4

daesher
Просмотров:
8377
Рейтинг:
(4)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Итак, мой третий советник (первые два - безусловно "сливные" на демо-счёте).


Рассматривает 3 последние свечи - и если они возрастают (в т.ч. чёрная - маленькая чёрная - белая), при этом от второй к третей это возрастание усиливается, а третья - безусловно белая, то он заключает сделку на покупку. Стоп-лосс по умолчанию - 1,2 тела последней свечи. Сделка длится до закрытия следующей свечи (или закрывается по стоп-лоссу); ни на этой, ни на следующей свече (идея спорная, можно будет потом изменить) новых сделок не открывается.

Версия - 0.0.1 

Отрабатывается валюта USD/JPY на H1, результат далёк от идеального, так что на реальный счёт не ставьте (это рекомендация, но не запрет). Если что - я предупредил. Пусть будет LGPL 2+, так что никто ни за что ответственности не несёт.

 

