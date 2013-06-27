Индикатор-инструмент для моделирования портфелей и поиска возможностей "хеджирования"

Пишет статистику и снимает скриншоты для неё.

Пользовательский скрипт для закачки файлов истории фьючерсных объемов с удаленного сервера, и для дальнейшего отображения их индикатором фьючерсных объемов.