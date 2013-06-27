Смотри, как бесплатно скачать роботов
Market MOOD - индикатор для MetaTrader 4
18763
Настроение рынка.
Индикатор делает анализ 8 интервалов времени (равные интервалы). Указывает направление движения, а так же дает Сигналы.
Индикатором можно пользоваться двумя способами:
- Классический: на любом графике, в реальном времени; Сигналы НЕ генерируются "в прошлое время".
- В тестере: в режим тестирования эксперта (любой эксперт). В тестере НЕТ аудио!.
Входные параметры:
- TimeMX - множитель интервала (1 или больше).
- SignalAudio - позволяет Аудио сигнал (true/false).
- SignalLog - записывает сигналы в лог файл "эксперт" (true/false).
- SignalInterval - время между два последовательных сигнала (<=0 без ограничении, >0 время после Сигнала, в течение которого новые Сигналы не появятся).
- PercentCoincidence - насколько должны совпадать все 8 линий, чтоб получился Сигнал (1..99).
Примеры:
