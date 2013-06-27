CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Market MOOD - индикатор для MetaTrader 4

[Deleted]
Просмотров:
18763
Рейтинг:
(6)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Настроение рынка.

Индикатор делает анализ 8 интервалов времени (равные интервалы). Указывает направление движения, а так же дает Сигналы.

Индикатором можно пользоваться двумя способами:

  • Классический: на любом графике, в реальном времени; Сигналы НЕ генерируются "в прошлое время".
  • В тестере: в режим тестирования эксперта (любой эксперт). В тестере НЕТ аудио!.

Входные параметры:

  • TimeMX - множитель интервала (1 или больше).
  • SignalAudio - позволяет Аудио сигнал (true/false).
  • SignalLog - записывает сигналы в лог файл "эксперт" (true/false).
  • SignalInterval - время между два последовательных сигнала (<=0 без ограничении, >0 время после Сигнала, в течение которого новые Сигналы не появятся).
  • PercentCoincidence - насколько должны совпадать все 8 линий, чтоб получился Сигнал (1..99).

Примеры:

ПОКУПКА

СОПРОТИВЛЕНИЕ

ПРОДАЖА

ПОДДЕРЖКА

Equity Chart Modeller Equity Chart Modeller

Индикатор-инструмент для моделирования портфелей и поиска возможностей "хеджирования"

USD AGAINST ALL USD AGAINST ALL

Мультивалютный индикатор

State State

Пишет статистику и снимает скриншоты для неё.

CME_FUTURES_DOWNLOAD CME_FUTURES_DOWNLOAD

Пользовательский скрипт для закачки файлов истории фьючерсных объемов с удаленного сервера, и для дальнейшего отображения их индикатором фьючерсных объемов.