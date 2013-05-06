CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

News_Calendar - индикатор для MetaTrader 4

Evgeniy Serov
Просмотров:
13387
Рейтинг:
(5)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор берёт данные с сайта investing com.При установке нужно разрешить использование DLL.
Во входных параметрах нужно установить разницу во времени между Москвой и вашим терминалом.
Данные обновляются по времени публикации новости и при переключении на другой таймфрейм.
Продолжительность обновления и пауза на ваше усмотрение.Часть кода, относящаяся к загрузке страницы
сайта,взята мною из скрипта s_wininet.mq4 автор Integer.Для передачи данных в советник создаётся
файл "Table_xx" в формате csv. Путь к файлу- Meta Trader/experts/files .

Simple Equity Recorder Simple Equity Recorder

Простейший собиратель истории показателя equity, оформленный в виде советника

Equity Data Exporter Equity Data Exporter

Скрипт для экспорта данных по движениям equity по группе инструментов

Urdala_MA Urdala_MA

Модификация Moving Average. Расчет скользящей средней не от количества баров, а от конкретных временных периодов (час, день, неделя, месяц, год).

VR---EUR VR---EUR

Мультивалютный индикатор валюты EUR против 11 других основных валют ...