Индикатор берёт данные с сайта investing com.При установке нужно разрешить использование DLL.

Во входных параметрах нужно установить разницу во времени между Москвой и вашим терминалом.

Данные обновляются по времени публикации новости и при переключении на другой таймфрейм.

Продолжительность обновления и пауза на ваше усмотрение.Часть кода, относящаяся к загрузке страницы

сайта,взята мною из скрипта s_wininet.mq4 автор Integer.Для передачи данных в советник создаётся

файл "Table_xx" в формате csv. Путь к файлу- Meta Trader/experts/files .