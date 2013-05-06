Смотри, как бесплатно скачать роботов
News_Calendar - индикатор для MetaTrader 4
Индикатор берёт данные с сайта investing com.При установке нужно разрешить использование DLL.
Во входных параметрах нужно установить разницу во времени между Москвой и вашим терминалом.
Данные обновляются по времени публикации новости и при переключении на другой таймфрейм.
Продолжительность обновления и пауза на ваше усмотрение.Часть кода, относящаяся к загрузке страницы
сайта,взята мною из скрипта s_wininet.mq4 автор Integer.Для передачи данных в советник создаётся
файл "Table_xx" в формате csv. Путь к файлу- Meta Trader/experts/files .
