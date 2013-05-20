Доброго времени суток !

Выкладываю одну из ценных своих разработок индикатор VR---EUR

Индикатор показывает положение валюты EUR по отношению к 11 другим валютам : "USD", "CAD", "GBP", "NOK", "DKK", "SEK", "CHF", "AUD", "JPY", "NZD", "SGD".

Информация выводимая индикатором является одной из самых важных и незаменимых информаций для ведения валютного трейдинга ...

Принцип работы :

Индикатор считает на сколько выросла или упала цена в процентах в текущем дне по отношению к открытию текущего дня ...

Настройки :

Применение и получение информации :

Мы можем определить общий фон движение EUR против основных валют

Пример: пара EURUSD на графике падает , но индикатор по другим валютам показывает что евро растет как на примерах ниже ...

Это значит что общий фон EUR рост а по валютной паре EURUSD кратковременное движение в низ вызванное новостями или иной другой причиной ...

Вывод : в текущей ситуации продажи пары EURUSD опасны....