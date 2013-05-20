CodeBaseРазделы
VR---EUR - индикатор для MetaTrader 4

Vladimir Pastushak
Просмотров:
11271
Рейтинг:
(8)
Опубликован:
Обновлен:
Доброго времени суток !

Выкладываю одну из ценных своих разработок индикатор  VR---EUR 

Индикатор показывает положение валюты  EUR  по отношению к 11 другим валютам : "USD", "CAD", "GBP", "NOK", "DKK", "SEK", "CHF", "AUD", "JPY", "NZD", "SGD".

Информация  выводимая индикатором является одной из самых важных и незаменимых  информаций для ведения валютного трейдинга ...

Принцип работы :

Индикатор считает на сколько выросла или упала цена в процентах в текущем дне по отношению к открытию текущего дня ...

Настройки :

  •  COLOR_RECTANGLE = Black ; // Цвет основного бокса
  •  COLOR_UP = Green ;            // Цвет растущей гистограммы бокса
  •  COLOR_DW = Red   ;           // Цвет падающей гистограммы бокса
  •  Masshtab = 3     ;                // Масштаб гистограммы внутри основного бокса
  •  MasshtabAll = 40     ;           // Масштаб основного бокса      

Применение и получение информации :

Мы можем определить общий фон движение EUR против основных валют

Пример: пара EURUSD на графике падает , но индикатор по другим валютам показывает что евро растет как на примерах ниже ...

Это значит  что общий фон EUR рост а по валютной паре  EURUSD кратковременное движение в низ вызванное новостями или иной другой причиной ...

Вывод : в текущей ситуации продажи пары   EURUSD опасны....

Как должен выглядеть индикатор при успешной его установки на график :

 или 

Тех сведения :

  • Откомпилирован в 500 билде мт4 
  • Для корректной работы индикатора нужно открыть графики М1 по всем инструмента , которые стоят против  EUR а именно "USD", "CAD", "GBP", "NOK", "DKK", "SEK", "CHF", "AUD", "JPY", "NZD", "SGD".

