VR---EUR - индикатор для MetaTrader 4
- 11271
Доброго времени суток !
Выкладываю одну из ценных своих разработок индикатор VR---EUR
Индикатор показывает положение валюты EUR по отношению к 11 другим валютам : "USD", "CAD", "GBP", "NOK", "DKK", "SEK", "CHF", "AUD", "JPY", "NZD", "SGD".
Информация выводимая индикатором является одной из самых важных и незаменимых информаций для ведения валютного трейдинга ...
Принцип работы :
Индикатор считает на сколько выросла или упала цена в процентах в текущем дне по отношению к открытию текущего дня ...
Настройки :
- COLOR_RECTANGLE = Black ; // Цвет основного бокса
- COLOR_UP = Green ; // Цвет растущей гистограммы бокса
- COLOR_DW = Red ; // Цвет падающей гистограммы бокса
- Masshtab = 3 ; // Масштаб гистограммы внутри основного бокса
- MasshtabAll = 40 ; // Масштаб основного бокса
Применение и получение информации :
Мы можем определить общий фон движение EUR против основных валют
Пример: пара EURUSD на графике падает , но индикатор по другим валютам показывает что евро растет как на примерах ниже ...
Это значит что общий фон EUR рост а по валютной паре EURUSD кратковременное движение в низ вызванное новостями или иной другой причиной ...
Вывод : в текущей ситуации продажи пары EURUSD опасны....
Как должен выглядеть индикатор при успешной его установки на график :
или
Тех сведения :
- Откомпилирован в 500 билде мт4
- Для корректной работы индикатора нужно открыть графики М1 по всем инструмента , которые стоят против EUR а именно "USD", "CAD", "GBP", "NOK", "DKK", "SEK", "CHF", "AUD", "JPY", "NZD", "SGD".
