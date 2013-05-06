CodeBaseРазделы
Индикаторы

Urdala_MA - индикатор для MetaTrader 4

Sergey Rashevskiy
9116
(14)
Расчет скользящей средней не от количества баров, а от конкретных временных периодов (час, день, неделя, месяц, год).

Индикатор показывает среднюю цену за последний час, день, неделю, месяц и год.

Можно выключать любой из периодов.

Есть фильтр по максимальному и минимальному количеству участвующий в расчетах баров. Это сделано для того, чтоб например на Н1 не показывал среднегодовую цену или на D1 - среднюю цену за последнюю неделю.


HourMA   = true;//индикация средней за час
DayMa    = true;//индикация средней за день
WeekMA   = true;//индикация средней за неделю
MonthMA  = true;//индикация средней за месяц
YearMA   = true;//индикация средней за год
MinPeriod = 5;   //минимальный период
MaxPeriod = 300; //максимальный мериод

