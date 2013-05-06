Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Urdala_MA - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 9116
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Расчет скользящей средней не от количества баров, а от конкретных временных периодов (час, день, неделя, месяц, год).
Индикатор показывает среднюю цену за последний час, день, неделю, месяц и год.
Можно выключать любой из периодов.
Есть фильтр по максимальному и минимальному количеству участвующий в расчетах баров. Это сделано для того, чтоб например на Н1 не показывал среднегодовую цену или на D1 - среднюю цену за последнюю неделю.
HourMA = true;//индикация средней за час
DayMa = true;//индикация средней за день
WeekMA = true;//индикация средней за неделю
MonthMA = true;//индикация средней за месяц
YearMA = true;//индикация средней за год
MinPeriod = 5; //минимальный период
MaxPeriod = 300; //максимальный мериод
индикатор новостейSimple Equity Recorder
Простейший собиратель истории показателя equity, оформленный в виде советника