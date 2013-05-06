Расчет скользящей средней не от количества баров, а от конкретных временных периодов (час, день, неделя, месяц, год).

Индикатор показывает среднюю цену за последний час, день, неделю, месяц и год.

Можно выключать любой из периодов.

Есть фильтр по максимальному и минимальному количеству участвующий в расчетах баров. Это сделано для того, чтоб например на Н1 не показывал среднегодовую цену или на D1 - среднюю цену за последнюю неделю.





HourMA = true;//индикация средней за час

DayMa = true;//индикация средней за день

WeekMA = true;//индикация средней за неделю

MonthMA = true;//индикация средней за месяц

YearMA = true;//индикация средней за год

MinPeriod = 5; //минимальный период

MaxPeriod = 300; //максимальный мериод

