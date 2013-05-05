CodeBaseРазделы
Informer - индикатор для MetaTrader 4

В этой версии исправлена серьёзная ошибка.

Показывает риск и текущее состояние по установленным ордерам (в пунктах, %, и $).

Историю с теми же показателями (если сместить верхний лейбл).

Звуковой сигнал при стоп-лоссе, тейк-профите и срабатывании отложенного ордера (со сменой фона до следующего тика).

Файлы из архива поместить в  католог терминала/Sounds

Настройки:

  • Lap - перемещение по горизонтали (в пикселах от левого края).
  • Sound - включение звуковых сигналов.
  • OrderLevel - включение линии от времени открытия.


