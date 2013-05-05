Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Informer - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 9906
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
В этой версии исправлена серьёзная ошибка.
Файлы из архива поместить в католог терминала/Sounds
Показывает риск и текущее состояние по установленным ордерам (в пунктах, %, и $).Историю с теми же показателями (если сместить верхний лейбл).
Звуковой сигнал при стоп-лоссе, тейк-профите и срабатывании отложенного ордера (со сменой фона до следующего тика).
Файлы из архива поместить в католог терминала/Sounds
Настройки:
- Lap - перемещение по горизонтали (в пикселах от левого края).
- Sound - включение звуковых сигналов.
- OrderLevel - включение линии от времени открытия.
ModifyFibo
Скрипт модифицирует объекты Fibo по заданию пользователя. От опубликованного ранее скрипта ModifyFiboLines отличается дополнительной возможностью построения линий поддержки/сопротивления на заданных уровнях.OLT
Индикатор рассчитывает уровни тейк профита.
Little Whore
Мой маленький советник для М1, торгующий только по МА. По одной. Воплощение идеологии минимализма и моего взгляда на программирование советников.Equity Data Exporter
Скрипт для экспорта данных по движениям equity по группе инструментов