Советники

Little Whore - эксперт для MetaTrader 4

Musa Esmagambetov
Просмотров:
12098
Рейтинг:
(6)
Опубликован:
Обновлен:
Суть ТС: Апофеоз идеи чистой торговли сугубо по одному простому индикатору, которую я исповедаю. На экране только две линии, кривая цены и скользящая средняя. Пересечение - сигнал для сделки с рынка, никаких стопов и тейкпрофитов, только перевороты, максимальное количество ордеров 69, но может работать и с одним. Не включайте свечи и бары, это будет святотатством. Настраивается только параметр - минимальный лот, по умолчанию стоит 0.1, если выставить 0, советник возьмет значение минимального лота у дилера. С этой ТС не работают большинство ММ. Не пытайтесь прикрутить мартингейл. Пользуйтесь как есть моим маленьким симпатичным советником и не пытайтесь что-то менять. Иначе а.) расстроюсь; б.) он просто сломается. little_whore

