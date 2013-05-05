Показывает риск и текущее состояние по установленным ордерам (в пунктах, %, и $). Историю с теми же показателями. Звуковой сигнал при стоп-лоссе, тейк-профите и срабатывании отложенного ордера.

Скрипт модифицирует объекты Fibo по заданию пользователя. От опубликованного ранее скрипта ModifyFiboLines отличается дополнительной возможностью построения линий поддержки/сопротивления на заданных уровнях.