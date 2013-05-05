Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Little Whore - эксперт для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 12098
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Суть ТС: Апофеоз идеи чистой торговли сугубо по одному простому индикатору, которую я исповедаю. На экране только две линии, кривая цены и скользящая средняя. Пересечение - сигнал для сделки с рынка, никаких стопов и тейкпрофитов, только перевороты, максимальное количество ордеров 69, но может работать и с одним. Не включайте свечи и бары, это будет святотатством. Настраивается только параметр - минимальный лот, по умолчанию стоит 0.1, если выставить 0, советник возьмет значение минимального лота у дилера. С этой ТС не работают большинство ММ. Не пытайтесь прикрутить мартингейл. Пользуйтесь как есть моим маленьким симпатичным советником и не пытайтесь что-то менять. Иначе а.) расстроюсь; б.) он просто сломается.
Показывает риск и текущее состояние по установленным ордерам (в пунктах, %, и $). Историю с теми же показателями. Звуковой сигнал при стоп-лоссе, тейк-профите и срабатывании отложенного ордера.ModifyFibo
Скрипт модифицирует объекты Fibo по заданию пользователя. От опубликованного ранее скрипта ModifyFiboLines отличается дополнительной возможностью построения линий поддержки/сопротивления на заданных уровнях.
Скрипт для экспорта данных по движениям equity по группе инструментовSimple Equity Recorder
Простейший собиратель истории показателя equity, оформленный в виде советника