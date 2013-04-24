Здравствуйте. Предлагаю вам улучшенный вариант индикатора WILLCO_4. В сравнении с предыдущим WILLCO_3

существенная доработка в индикаторе WILLCO_4 это реализация возможности дописывания в существующий файл

код.txt новых данных из отчетов при еженедельном обновлении и в необходимом количестве а не как в WILLCO_3 когда

при обновлении производилась перезапись всего файла код.txt. Попутно удалось внедрить дополнительные функции

расчета для таких классических индикаторов как COT Index, Movement Index, Spread Movement Index, Net_Pct, Long_Pct,

Short_Pct,Net и OI, а также увеличено на семь единиц количество файлов annualof.txt или annual.txt для просмотра.

Tеперь максимальная глубина просмотра исторических данных 10 лет.

Ниже прилагаются картинки где показано как рисуются индикаторы Willco и COT Index для сравнения, а также индикаторы

Movement Index, Spread Movement Index, Net_Pct, Long_Pct,Short_Pct, Net и OI и все это на примере британского фунта

( недельные данные ).

Подробное описание и инструкция к индикатору WILLCO_4 прилагаются в коде индикатора WILLCO_4.

( У WILLCO_4m все также но снято ограничение на количество баров на графике. )

Картинка где индикатор Willco

Картинка где индикатор COT Index

Картинка где индикатор Movement Index

Картинка где индикатор Spread Movement Index

Картинка где индикатор Net_Pct ( процент чистой позиции в открытом интересе OI )

Картинка где индикатор Net ( чистые позиции )

картинка где индикатор OI абсолютных значений открытого интереса

картинка где индикатор Long_Pct ( процент длинных позиций в открытом интересе )

картинка где индикатор Short_Pct ( процент коротких позиций в открытом интересе )

Длинные позиции

Короткие позиции