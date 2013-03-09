Идея индикатора не нова: определить скорость появления очередного тика относительно предыдущего.

Скорость появления очередной цены МОЖЕТ повлиять на дальнейший ход тренда. Возможно этот тренд будет краткосрочным. Но если скоростных тиков подряд несколько (например, при выходе новости), то это может быть началом долгосрочного тренда. В том и другом случае не лишнее знать, как вел себя рынок в соответствующее время и на основании этого принимать решение о дальнейшей торговле.

Все просмотренные мною индикаторы на эту тему, к сожалению, обладали плохой точностью измеренния (или я не досточно хорошо смотрел). В общем выношу на Ваш суд этот индикатор. Сразу скажу, сделал его недавно, и насколько он себя оправдает в дальнейшем, не знаю, но вот уже какое-то время торгую на нем и вроде не плохо.

Точность индикатора повышена за счет применения функции GetTickCount(), которая даёт точность измерения до 1 миллисекунды.

extern int n_bar_sum = 5 ; extern double porog_sum = 20.0 ; extern double porog_one = 60.0 ; extern int sdvig_strel_up = 5.0 ; extern int sdvig_strel_dw = 15.0 ; extern int sdvig_strel_step = 8.0 ; extern bool ust_strel = true ; extern bool sound = true ; extern int Razm_Mas = 100 ; extern color Color_txt = Black;

Индикатор состоит из двух файлов: собственно индикатора файл Energy_Market_01 и файла тиков Tick_01. Сразу скажу, изображение внизу основного экрана, т.е. индикатора, никак не привязано к верхнему графику баров. Картинка индикатора, просто показывает, что индикатор работает. А вот выходом его работы являются стрелки, которые он наносит на график и именно на них и стоит обращать внимание.

Нижний график - это просто тики (красная линия) и гистограмма их скоростей появления. Гистограмма - это средняя скорость за N тиков (задается переменной n_bar_sum). Если средняя скорость вышла за порог porog_sum (вверх или вниз), то появляется двойная стрелка в соответствующем направлении и выдаётся звук.

В индикаторе также есть уловитель резких одиночных рывков и для него есть свой порог: porog_one. Если одиночный импульс скорости превысил этот порог, то на основном экране появляется одиночная стрелка. Одиночный импульс на нижней гистограмме отображается красным цветом. Фиолетовый - это начало очередной минуты.

Рядом с этими стрелками цифрами указываются их скорости. Чем больше скорость, тем вероятность тренда в этом направлении больше. Если на экране появились сразу две стрели - это более значимая заявка на будущий тренд (я так думаю ...).

Чтобы Вам получить такую же картинку индикатора, как показано здесь, нужно :

1. Мышкой перенести на основной экран индикатор Energy_Market_01.

2. Мышкой перенести индикатор Tick_01 в появившееся НИЖНЕЕ окошко индикатора !!! ( а не на основной экран, хотя как хотите)

Пороги настроены на EURUSD. На других валютах не пробовал..

