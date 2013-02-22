Смотри, как бесплатно скачать роботов
Скальпинговый советник на полосах Боллинджера и RSI - эксперт для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 21340
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров
Советник написан по стратегии "Скальпинговая стратегия на полосах Боллинджера и RSI".
Результат со стандартными параметрами:
Оптимизация:
Выводы:
- Результаты работы стратегии с параметрами по умолчанию являются убыточными. Но тем не менее стратегия хорошо поддается оптимизации.
Подробнее о советнике и стратегии читайте в 72 выпуске журнала. (от 1 Марта 2013 года)
