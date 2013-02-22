CodeBaseРазделы
Скальпинговый советник на полосах Боллинджера и RSI - эксперт для MetaTrader 4

Советник написан по стратегии "Скальпинговая стратегия на полосах Боллинджера и RSI". 

 

Результат со стандартными параметрами:


 

Оптимизация:

 


Выводы:

  • Результаты работы стратегии с параметрами по умолчанию являются убыточными. Но тем не менее стратегия хорошо поддается оптимизации.

Подробнее о советнике и стратегии читайте в 72 выпуске журнала.  (от 1 Марта 2013 года)


