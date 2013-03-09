Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Cross - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 9585
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор:
Grell
Индикатор движения валют.
per-Период средней.
calc-Глубина расчетов.
cross-Выбор бара, на котором индексы нормализованы.
Energy_Market_01
Индикатор оценивает энергию рынка и показывает её направлениеsEcrossL
Пример определения пересечения фибодуг с прямой линией
WILLCO_3
Индикатор Willco.eSwapHistory
Советник сохраняет раз в сутки историю свопов по всем инструментам из "Обзора рынка".