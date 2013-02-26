Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
sEcrossL - скрипт для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 3374
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Пример из области геометрии. На запуске скрипт создает фибодуги и трендовую линию, их можно перемещать вручную. Пересечения обозначаются синими точками.
Скальпинговый советник на полосах Боллинджера и RSI
Советник написан по стратегии "Скальпинговая стратегия на полосах Боллинджера и RSI".BB_TRL
Простой советник на индикаторе BolindgerBands.
Energy_Market_01
Индикатор оценивает энергию рынка и показывает её направлениеCross
Индикатор показывает взаимное положение валют