sEcrossL - скрипт для MetaTrader 4

Dmitry Fedoseev
Пример из области геометрии. На запуске скрипт создает фибодуги и трендовую линию, их можно перемещать вручную. Пересечения обозначаются синими точками.

 

