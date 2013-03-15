CodeBaseРазделы
WILLCO_3 - индикатор для MetaTrader 4

Привет всем). предлагаю вам индикатор Willco. ( по мотивам книжки Ларри Уильямса " секреты торговли на фьючерсном рынке" )

Приведу здесь такое же описание и инструкцию к индикатору как написано в коде. Лень писать дважды одно и тоже.)


//Описание индикатора WILLCO_3
//Индикатор настроен для обработки информации из отчетов Futures-and-Options Combined Reports: (annualof.txt), в варианте
//(Text) и из отчетов Futures Only Reports: (annual.txt), в варианте (Text).
//Эти отчеты можно найти на странице http://www.cftc.gov/MarketReports/CommitmentsofTraders/HistoricalCompressed/index.htm.
//Индикатор обрабатывает исторические данные из отчетов максимальным объемом в 4 года. То есть, максимальное количество
//используемых отчетов annualof.txt, или annual.txt равно 4.

//Индикатор рисует четыре линии. Красно-оранжевая линия, в процентах отображает настрой мелких трейдеров. Ярко зеленая -
//некоммерческих трейдеров, синяя линия - коммерческих трейдеров, а серая линяя показывает стохастический осциллятор
//открытого интереса OI.

//Формулы индикатора Willco и стохастического оссцилятора OI_Index открытого интереса OI придуманные трейдером
//Ларри Уильямсом выглядят так:

// Willco=100%*(Значение Net_Pct текущей недели - Наименьшее значение Net_Pct за последние N недель)/
// (Наибольшее значение Net_Pct за последние N недель - Наименьшее значение Net_Pct за последние N недель).

// Где число N равно периоду (period) индикатора Willco. Net_Pct это доля чистой позиции определенной категории
//трейдеров в открытом интересе OI, или Net_Pct=100*(Long-Short)/OI.

//Для стохастического осциллятора открытого интереса OI формула такая:

// OI_Index=100%*(Значение OI текущей недели - Наименьшее значение OI за последние N недель)/
// (Наибольшее значение OI за последние N недель - Наименьшее значение OI за последние N недель).

// Где число N равно периоду (period_OI_Index) стохастика открытого интереса OI.

//Формула стохастического оссцилятора чистых позиций выглядят так:

// COT_Index=100%*(Значение Net текущей недели - Наименьшее значение Net за последние N недель)/
// (Наибольшее значение Net за последние N недель - Наименьшее значение Net за последние N недель).

// Где число N равно периоду (period) индикатора COT_Index. Net это чистая позиция определенной категории трейдеров,
//или Net=Long-Short.

//Индикаторные линии рисуются только на графиках с периодами Weekly, Daily и H4.

//Уровни индикаторов 100% 50% и 0%.

//В окне индикатора после надписи "History" отображается количество недель данные которых уже имеются в индикаторе.
//В окне индикатора после надписи "Last report" отображается дата последнего отчета.

//Индикатор выводит на экран в виде надписи "0.5*AR(4)=123" показание в пипсах о среднем диапазоне дней, или недель
//за определенный период усреднения. Это показание умножается на соответствующий процент(AR_percent). В данном примере
//множитель 0.5 означает 50 процентов, а число 4 в круглых скобках означает период усреднения (AR_period). Расчет
//ведется по формуле: AR(AR_period)=0.01*AR_percent*(high[1]-low[1]+...+high[AR_period-1]-low[AR_period-1]+
//high[AR_period]-low[AR_period])/AR_period, где high[1]-low[1] это диапазон вчерашнего дня, или диапазон прошлой недели,
//а число в квадратных скобках показывает индекс дня. Величины AR_percent и AR_period это вводные параметры.
//По умолчанию AR_percent=50% и AR_period=4. Рабочие графики этой опции Daily и Weekly.

//Индикатор выводит на экран две надписи, выкрашенные в светло зеленый и красный цвет. Верхняя светло зеленая надпись
//показывает с точностью до одного процента, процент величины колебания от цены открытия до максимума текущего дня, или
//текущей недели по отношению к среднему диапазону, или по формуле: Up%=100%*(high[0]-open[0])/AR(AR_period).
//Для красной надписи формула такая: Down%=100%*(open[0]-low[0])/AR(AR_period). Рабочие графики этой опции Daily и
//Weekly.

//На открытии нового бара индикатор выводит на экран надпись "MR4=123" при условии что вчерашний диапазон дня, или
//диапазон прошлой недели самый маленький за последние четыре дня, или 4 недели, с указанием величины этого минимального
//диапазона выраженной в пипсах. Рабочие графики этой опции Daily и Weekly.

//Инструкция:
//Скачайте нужное количество файлов annualof.txt, или annual.txt, вариант (Text). Затем распакуйте эти файлы в
//каталог -Каталог_терминала\Experts \Files\.
//Эти файлы имеют одинаковые названия, например, annualof и их нужно переименовать на латинские заглавные буквы для
//текущего года в A, для прошлого года в B и для позапрошлого в C, то есть в алфавитном порядке назад в прошлое.
//И не обязательно количество используемых файлов annualof.txt или annual.txt должно быть все 4.

//Прикрепите окно индикатора к окну интересующего финансового инструмента и далее действуйте по подсказкам индикатора
//которые будут выводится в окно финансового инструмента в виде сообщений типа Alert. Время создания файла Сode.txt"
//колеблется от 2 до 8 секунд в зависимости от количества используемых переименованных файлов annualof.txt, или annual.txt.
//Если у брокера есть инструменты, названия которых отображаются клиентским терминалом, как то: GBPUSD, AUDUSD, EURUSD,
//USDCHF, USDJPY, XAUUSD, GOLD, XAGUSD, SILVER, NZDUSD и USDCAD, то в окне настроек индикатора торговый код фьючерса по
//этим инструментам вводить не надо, так как в индикаторе уже есть коды по этим инструментам и выбор кода фьючерса по
//таким инструментам осуществляется автоматически.
//Для других случаев, значение торгового кода фьючерса можно узнать посмотрев отчет. Код находится в четвертой колонке отчета
//К примеру, для фьючерса пшеницы, торговый код которого равен 001602, располагается сразу же после даты формата "yyyy-mm-dd"

//"WHEAT-SRW - CHICAGO BOARD OF TRADE",130226,2013-02-26,001602,CBT,00,001, 543875,.....

//а для примера по фьючерсу кукурузы торговый код равен 002602

//"CORN - CHICAGO BOARD OF TRADE",130226,2013-02-26,002602,CBT,00,002, 1633637,...

//Для создания файлов Code.txt, изменяйте значения глобальных переменных (клавиша F3), которые создает индикатор с
//именами "Code" с 0 на 1. Если нет других глобальных переменных не относящихся к индикатору WILLCO_3, то можно просто
//изменять значение глобальной переменной с именем "Update all files Code.txt" с 0 на 1, тогда все глобальные переменные
//с именами "Code" приобретут значение 1. Дождитесь прихода тика, либо нажмите кнопку Refresh(Обновить) обновления графика
//и, файл Code.txt будет создан.

//Как только файл Code.txt будет создан, глобальные переменные с именами "Code" и "Update all files Code.txt"
//вернут значения равные нулю.

//При переключении индикаторов в окне настроек индикатора WILLCO_3, можете пользоваться кнопкой Reset(Сброс). Хотя при этом
//надпись кода исчезает из строки ввода, но информация о ранее введенном коде при этом сохраняется в индикаторе до тех пор,
//пока индикатор прикреплен к окну финансового инструмента.


недельный график по фунту стерлингов



это по золоту график



по серебру




и по иене





