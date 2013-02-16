Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
BB_TRL - эксперт для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 8089
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор:
Простой советник на индикаторе BolindgerBands. Открывает ордера при расширении полос. Lot -лот,TP - тейк-профит. Создан на EURUSD H1
В BB_TRL_3 вывел параметры во внешние переменные для оптимизации: period_BB - период BolindgerBands; period_LWMA_LOW и period_LWMA_HIGH - периоды линейно-взвешенных средних скользящих цен LOW и HIGH соответственно; tr_point - параметр трейлинга. Также по рекомендациям есть режим закрытия ордеров за ближайшим фракталом close_Fractal,по умолчанию =false,отключен, СЛ в этом режиме не выставляются. Устранено выскакивание ошибок Error: 1 и Error: 130, изменен трал, в результате прибыльность немного возросла.
Позволяет синхронизировать движение перекрестья в разных окнах, для улучшения визуального восприятия корреляции инструментов.DoubleZigZag
На основе анализа двух катетов последней вершины старшего зигзага и количества входящих в них вершин зигзага младшего порядка делаем покупку/продажу. Позиция закрывается на основе встречного сигнала.
Советник написан по стратегии "Скальпинговая стратегия на полосах Боллинджера и RSI".sEcrossL
Пример определения пересечения фибодуг с прямой линией