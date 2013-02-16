



Автор:





Простой советник на индикаторе BolindgerBands. Открывает ордера при расширении полос. Lot -лот,TP - тейк-профит. Создан на EURUSD H1

В BB_TRL_3 вывел параметры во внешние переменные для оптимизации: period_BB - период BolindgerBands; period_LWMA_LOW и period_LWMA_HIGH - периоды линейно-взвешенных средних скользящих цен LOW и HIGH соответственно; tr_point - параметр трейлинга. Также по рекомендациям есть режим закрытия ордеров за ближайшим фракталом close_Fractal,по умолчанию =false,отключен, СЛ в этом режиме не выставляются. Устранено выскакивание ошибок Error: 1 и Error: 130, изменен трал, в результате прибыльность немного возросла.







