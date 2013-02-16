Ставь лайки и следи за новостями
SynchroWindow - индикатор для MetaTrader 4
Просмотров:
- 5280
Рейтинг:
-
Опубликован:
Обновлен:
Внешние параметры:
extern string Paar="GBPUSD"; // Желаемый интрумент для сравнения
extern int PERIOD=0; // Таймфрейм. Если 0, то такой же как у основного графика. Варианты: 1,5,15,30,240,1140,10080,43200
В некоторых терминалах, аналогичных МТ4 есть полезная функция. Когда окна располагаются горизонтально, то вертикальная линия перекрестья движется синхронно по всем окнам, что очень удобно для визуального анализа корреляции инструментов .
Решил восполнить пробел. Если кто-то решит модифицировать индикатор или улучшить против не буду.
P.S. Рисует на каждом тике. Если данные, в нижнем окне, не выводятся надо нажать "обновить" на графике.
