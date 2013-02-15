CodeBaseРазделы
Советники

DoubleZigZag - эксперт для MetaTrader 4

На основе анализа двух катетов последней вершины старшего зигзага и количества входящих в них вершин зигзага младшего порядка делаем покупку/продажу. Позиция закрывается на основе встречного сигнала. 

Итак. За старший зигзаг принимаем значение индикатора "ZigZag" с параметрами:

ExtDepth=13*8;
ExtDeviation=5*8;
ExtBackstep=3*8;  

ЗигЗаг младшего порядка:

ExtDepth=13;
ExtDeviation=5;
ExtBackstep=3; 

Расчет один раз в день в определённый час, задается параметром h

Я тестил на EURUSD M1 

 

Параметры советника:


k - соотношение количества вершин младшего зигзага в катетах старшего
k2 - соотношение разницы цен в вершинах старшего зигзага

h - час расчета

 

Пример: 

 

Красным - зигзаг младшего порядка

ABC - вершины  старшего зигзага

AC содержит 5 вершин

AB содержит 3 вершины зигзага младшего порядка 

 

За 2010.01.01-2013.02.01:

 

 

 

 

 

 

