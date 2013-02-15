Ставь лайки и следи за новостями
DoubleZigZag - эксперт для MetaTrader 4
- 14576
На основе анализа двух катетов последней вершины старшего зигзага и количества входящих в них вершин зигзага младшего порядка делаем покупку/продажу. Позиция закрывается на основе встречного сигнала.
Итак. За старший зигзаг принимаем значение индикатора "ZigZag" с параметрами:
ExtDepth=13*8;
ExtDeviation=5*8;
ExtBackstep=3*8;
ЗигЗаг младшего порядка:
ExtDepth=13;
ExtDeviation=5;
ExtBackstep=3;
Расчет один раз в день в определённый час, задается параметром h
Я тестил на EURUSD M1
Параметры советника:
k - соотношение количества вершин младшего зигзага в катетах старшего
k2 - соотношение разницы цен в вершинах старшего зигзага
h - час расчета
Пример:
Красным - зигзаг младшего порядка
ABC - вершины старшего зигзага
AC содержит 5 вершин
AB содержит 3 вершины зигзага младшего порядка
За 2010.01.01-2013.02.01:
