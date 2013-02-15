На основе анализа двух катетов последней вершины старшего зигзага и количества входящих в них вершин зигзага младшего порядка делаем покупку/продажу. Позиция закрывается на основе встречного сигнала.

Итак. За старший зигзаг принимаем значение индикатора "ZigZag" с параметрами:

ExtDepth=13*8;

ExtDeviation=5*8;

ExtBackstep=3*8;

ЗигЗаг младшего порядка:

ExtDepth=13;

ExtDeviation=5;

ExtBackstep=3;

Расчет один раз в день в определённый час, задается параметром h

Я тестил на EURUSD M1

Параметры советника:





k - соотношение количества вершин младшего зигзага в катетах старшего

k2 - соотношение разницы цен в вершинах старшего зигзага

h - час расчета



Пример:

Красным - зигзаг младшего порядка

ABC - вершины старшего зигзага

AC содержит 5 вершин

AB содержит 3 вершины зигзага младшего порядка

За 2010.01.01-2013.02.01: