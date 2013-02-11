Ставь лайки и следи за новостями
VR---OTKAT - скрипт для MetaTrader 4
Просмотров:
- 16198
Рейтинг:
-
Опубликован:
Обновлен:
Данный скрипт позволяет определить наилучшие точки входов в рынок по тренду на откатах ...
В основу скрипта положены уровни схожие с уровнями Фибоначи ...
В отличии от Фибо уровней в скрипте четко прописаны 6 уровней
- Уровень 0 %
- Уровень 30 %
- Уровень 50 %
- Уровень 70 %
- Уровень 100%
- Уровень 160 %
В случае если цена ушла к уровню 70 % считается изменение тренда на противоположный или на флет
Разберем пример :
10 декабря появился новый локальный минимум , цена начала образовывать восходящий тренд,
тренд не может быть вечным и в какие то моменты происходят откаты и коррекции
На скриншоте видно что 12 декабря цена изменила направление
Мы запускам скрипт и растягиваем линии следующим образом
- Линия с уровнем 0 должна начинаться от локального минимума/максимума
- Линия с уровнем 100 должна быть на новом максимуме
- Линию с уровнем 0 нужно протянуть так что бы красная линия стала поддержкой в левом нижнем углу орисовывается градус тренда
- При восходящем тренде можно располагать
- Первые бай лимиты на уровне в 70 %
- Вторые бай лимиты на уровне в 50 %
- Стоп лоссы располагать на уровне в 30 %
- Тейк профиты на уровне 160% +/- 20-40 пунктов
Данный код не рекомендуется использовать без дополнительных сигналов , это хороший помощник.
