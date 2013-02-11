Данный скрипт позволяет определить наилучшие точки входов в рынок по тренду на откатах ...

В основу скрипта положены уровни схожие с уровнями Фибоначи ...

В отличии от Фибо уровней в скрипте четко прописаны 6 уровней

Уровень 0 % Уровень 30 % Уровень 50 % Уровень 70 % Уровень 100% Уровень 160 %

Первый откатный уровень 30 % наиболее чаще отрабатываемый .

Второй откатный уровень 50%

В случае если цена ушла к уровню 70 % считается изменение тренда на противоположный или на флет

Разберем пример :





10 декабря появился новый локальный минимум , цена начала образовывать восходящий тренд,

тренд не может быть вечным и в какие то моменты происходят откаты и коррекции

На скриншоте видно что 12 декабря цена изменила направление

Мы запускам скрипт и растягиваем линии следующим образом

Линия с уровнем 0 должна начинаться от локального минимума/максимума

Линия с уровнем 100 должна быть на новом максимуме

Линию с уровнем 0 нужно протянуть так что бы красная линия стала поддержкой в левом нижнем углу орисовывается градус тренда

Возможные варианты покупок

При восходящем тренде можно располагать

Первые бай лимиты на уровне в 70 %

Вторые бай лимиты на уровне в 50 %

Стоп лоссы располагать на уровне в 30 %

Тейк профиты на уровне 160% +/- 20-40 пунктов

Для селл ордеров условия обратны покупкам.

Пример последних возможных покупок:



Данный код не рекомендуется использовать без дополнительных сигналов , это хороший помощник. Данный код не рекомендуется использовать без дополнительных сигналов , это хороший помощник.



