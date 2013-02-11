CodeBaseРазделы
Скрипты

VR---OTKAT - скрипт для MetaTrader 4

Vladimir Pastushak
16198
(10)
Данный скрипт позволяет определить наилучшие точки входов в рынок по тренду на откатах ...

В основу скрипта положены уровни схожие с уровнями Фибоначи  ...

В отличии от Фибо уровней в скрипте четко прописаны 6 уровней

  1. Уровень 0 %
  2. Уровень 30 %
  3. Уровень 50 %
  4. Уровень 70 %
  5. Уровень 100%
  6. Уровень 160 % 
Первый откатный уровень  30 % наиболее чаще отрабатываемый .

Второй откатный уровень 50%

В случае если цена ушла к уровню 70 % считается изменение тренда на противоположный или на флет 

 Разберем пример :


10 декабря появился новый локальный минимум , цена начала образовывать восходящий тренд,  

тренд не может быть вечным и в какие то моменты происходят  откаты и коррекции 

На скриншоте видно что 12 декабря цена изменила направление

Мы запускам скрипт и растягиваем линии следующим образом

  • Линия с уровнем 0 должна начинаться от локального минимума/максимума
  • Линия с уровнем 100 должна быть на новом максимуме
  • Линию с уровнем 0 нужно протянуть так что бы красная  линия стала поддержкой в левом нижнем углу орисовывается градус тренда
Возможные варианты покупок 

  • При восходящем тренде можно располагать
  • Первые бай лимиты на уровне в 70 %  
  • Вторые бай лимиты на уровне в  50 % 
  • Стоп лоссы располагать на уровне в 30 %  
  • Тейк профиты на уровне 160%  +/- 20-40 пунктов 
Для селл ордеров условия обратны покупкам.

Пример последних возможных покупок:


Данный код не рекомендуется использовать без дополнительных сигналов , это хороший помощник.


