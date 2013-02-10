Автор советника:

Юрий FT.

Было предложено испытать стратегию со следующими правилами:

Выводы:

С параметрами по умолчанию стратегия является убыточной, но неплохо поддается оптимизации, можно найти неплохие параметры которые работают и на будущих участках.

Более подробное описание и исследование стратегии читайте в 70 выпуске журнала fortrader.ru