Советники

Parabolic SAR+CCI+MA - эксперт для MetaTrader 4

Юрий
Автор советника:

Юрий FT.

Было предложено испытать стратегию со следующими правилами:

Сделка на продажу совершается при выполнении следующих правил: 
1.      Индикатор Parabolic SAR ниже SMA (50), а  значение CCI (45) ниже -100 для минутного графика.
2.      Индикатор Parabolic SAR ниже SMA (21), а значение CCI (45) ниже -100 для 5-тиминутного графика.

Сделка на покупку совершается при выполнении следующих правил: 
1.      Индикатор Parabolic SAR выше SMA (50), а  значение CCI (45) больше 100 для минутного графика.
2.      Индикатор Parabolic SAR выше SMA (21), а значение CCI (45) больше 100 для 5-тиминутного графика.

В качестве уровня стоп-лосса выступает скользящая средняя, пересечение ценой которой означает необходимость закрытия позиции. 

Стратегия предполагает использование Trailing Stop.
ТейкПрофит для пары EUR/USD в 7-12 пунктов прибыли, для AUD/USD - 5-8 пунктов прибыли, GBP/USD - 7-15 пунктов прибыли.

Валютные пары: EUR/USD, AUD/USD, GBP/USD;
Таймфреймы: M1 и M5;
Индикаторы: 
-	SMA (50)  для M1; 
-	SMA (21) для M5; 
-	CCI (45), рабочие уровни 100 и -100; 
-	Parabolic SAR (0.02, 0.2).


Результаты:

 

Выводы:

С параметрами по умолчанию стратегия является убыточной, но неплохо поддается оптимизации, можно найти неплохие параметры которые работают и на будущих участках. 

Более подробное описание и исследование стратегии читайте в 70 выпуске журнала fortrader.ru 

