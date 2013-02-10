Смотри, как бесплатно скачать роботов
Parabolic SAR+CCI+MA - эксперт для MetaTrader 4
12675
Автор советника:
Юрий FT.
Было предложено испытать стратегию со следующими правилами:
Сделка на продажу совершается при выполнении следующих правил: 1. Индикатор Parabolic SAR ниже SMA (50), а значение CCI (45) ниже -100 для минутного графика. 2. Индикатор Parabolic SAR ниже SMA (21), а значение CCI (45) ниже -100 для 5-тиминутного графика. Сделка на покупку совершается при выполнении следующих правил: 1. Индикатор Parabolic SAR выше SMA (50), а значение CCI (45) больше 100 для минутного графика. 2. Индикатор Parabolic SAR выше SMA (21), а значение CCI (45) больше 100 для 5-тиминутного графика. В качестве уровня стоп-лосса выступает скользящая средняя, пересечение ценой которой означает необходимость закрытия позиции. Стратегия предполагает использование Trailing Stop. ТейкПрофит для пары EUR/USD в 7-12 пунктов прибыли, для AUD/USD - 5-8 пунктов прибыли, GBP/USD - 7-15 пунктов прибыли.
Валютные пары: EUR/USD, AUD/USD, GBP/USD; Таймфреймы: M1 и M5; Индикаторы: - SMA (50) для M1; - SMA (21) для M5; - CCI (45), рабочие уровни 100 и -100; - Parabolic SAR (0.02, 0.2).
Результаты:
Выводы:
С параметрами по умолчанию стратегия является убыточной, но неплохо поддается оптимизации, можно найти неплохие параметры которые работают и на будущих участках.
Более подробное описание и исследование стратегии читайте в 70 выпуске журнала fortrader.ru
