All_channel - индикатор для MetaTrader 4
Каналы линейной регрессии удобны для торговли, но каждый раз их перерисовывать и двигать за ценой, не хватает времени и терпения..)
Этот индикатор несколько облегчает рутинную работу.
Внешних параметров не много:
Fr_bars_M1 = 7 - (для каждого TF) переменная для формирования фракталов, чем больше, тем реже фракталы
. . . . . . . . . . . . .
Voln_end_M1 = 3 - (для каждого TF) переменная указывает до какого фрактала будем рисовать канал
. . . . . . . . . . . . .
Color_M1 = Green - (для каждого TF) это и так понятно...
. . . . . . . . . . . . .
Out_Grafic = true - выводить зиг-заг на экран или нет
comm = true; - выводить комментарии на экран или нет
--------------------------------------------------------------------------------------
Если какие-либо каналы рисовать не нужно, соответствующие внешние переменные Fr_bars установите в нуль.
В комментарии:
пробой канала вниз - 0, пробой вверх - 1
тренд вверх - 1, тренд вниз - 0
--------------------------------------------------------------------------------------
Ну вот и всё. Если кому есть что пожелать, пишите, доработаем...
