All_channel - индикатор для MetaTrader 4

Evgeniy Inkov
Каналы линейной регрессии удобны для торговли, но каждый раз их перерисовывать и двигать за ценой, не хватает времени и терпения..)

Этот индикатор несколько облегчает рутинную работу.

Внешних параметров не много:

Fr_bars_M1 = 7 - (для каждого TF) переменная для формирования фракталов, чем больше, тем реже фракталы
. . . . . . . . . . . . .


Voln_end_M1 = 3 - (для каждого TF) переменная указывает до какого фрактала будем рисовать канал

. . . . . . . . . . . . .

Color_M1 = Green - (для каждого TF) это и так понятно...
. . . . . . . . . . . . .

Out_Grafic = true - выводить зиг-заг на экран или нет
comm = true; - выводить комментарии на экран или нет
 --------------------------------------------------------------------------------------

Если какие-либо каналы рисовать не нужно, соответствующие внешние переменные Fr_bars установите в нуль.

В комментарии:

пробой канала вниз - 0, пробой вверх - 1

тренд вверх - 1, тренд вниз - 0

--------------------------------------------------------------------------------------

Ну вот и всё. Если кому есть что пожелать, пишите, доработаем...

