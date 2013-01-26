Ставь лайки и следи за новостями
CSV Converter Quandl to MT4 - скрипт для MetaTrader 4
Описание:
Скрипт предназначен для загрузки котировок слепленного фьючерсного инструмента с сайта Quandl в формат, пригодный для MetaTrader4. Благодаря этим данным появляется возможность прогнозировать товарно-сырьевые рынки с помощью индикатора Ind Seasonal Trade.
Инструкция:
На странице выбора инструментов http://www.quandl.com/futures необходимо нажать на саму цену интересующего инструмента, например золота.
Рис. 1
При этом открывается окно слепленных котировок, которые нужно выгрузить в файл csv с помощью кнопки «Download Data» в папку с установленной программой MetaTrader4 ...\experts\files\:
Рис. 2
После загрузки файла котировок запускаем скрипт «CSV Converter Quandl to MT4» и заполняем окно свойств:
Рис. 3
Скрипт создаст файл «GC for MT4.csv», который благополучно загружаем в МетаТрейдер (клавиша F2):
Рис. 4
Непосредственно после загрузки новых котировок рекомендую обновить окно графика цены соответствующего инструмента с помощью нажатия правой клавиши мыши и выбора соответствующей команды контекстного меню:
Рис. 5. На рисунке представлен прогноз по спрэду платины (PL) против золота (GC) с объёмами 1 к 1
