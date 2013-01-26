CodeBaseРазделы
Скрипты

CSV Converter Quandl to MT4 - скрипт для MetaTrader 4

Evgeniy Trofimov
3611
(7)
Описание: 

Скрипт предназначен для загрузки котировок слепленного фьючерсного инструмента с сайта Quandl в формат, пригодный для MetaTrader4. Благодаря этим данным появляется возможность прогнозировать товарно-сырьевые рынки с помощью индикатора Ind Seasonal Trade.

Инструкция:

На странице выбора инструментов http://www.quandl.com/futures необходимо нажать на саму цену интересующего инструмента, например золота.

Рис. 1

 При этом открывается окно слепленных котировок, которые нужно выгрузить в файл csv с помощью кнопки «Download Data» в папку с установленной программой MetaTrader4 ...\experts\files\:

Рис. 2

 После загрузки файла котировок запускаем скрипт «CSV Converter Quandl to MT4» и заполняем окно свойств:

 

Рис. 3

Скрипт создаст файл «GC for MT4.csv», который благополучно загружаем в МетаТрейдер (клавиша F2):

Рис. 4

Непосредственно после загрузки новых котировок рекомендую обновить окно графика цены соответствующего инструмента с помощью нажатия правой клавиши мыши и выбора соответствующей команды контекстного меню:

Рис. 5. На рисунке представлен прогноз по спрэду платины (PL) против золота (GC) с объёмами 1 к 1



 


 

