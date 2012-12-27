Смотри, как бесплатно скачать роботов
UsrednenieDynamic - эксперт для MetaTrader 4
Советник использует усреднение, Для определения входа использует Stohastic и StdDiv
Sell => Stoch>80% StdDev<50%
Buy => Stoch<20% StdDev<50%
Strategy Tester Report
!UsrednenieDynamic
AlpariUK-Demo - Micro+Classic (Build 445)
|Symbol
|GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
|Period
|1 Minute (M1) 2010.02.01 00:00 - 2012.11.23 23:59 (2010.02.01 - 2012.11.25)
|Model
|Open prices only (only for Expert Advisors that explicitly control bar opening)
|Parameters
|Lot=0.1; MinGrid=130; StochPeriod=50; StochPeriodSlow=50; StdDevPeriod=40; DifPrice=0.2;
|Bars in test
|1008687
|Ticks modelled
|2012856
|Modelling quality
|n/a
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|33842.23
|Gross profit
|78045.99
|Gross loss
|-44203.76
|Profit factor
|1.77
|Expected payoff
|16.29
|Absolute drawdown
|3841.22
|Maximal drawdown
|8511.23 (31.36%)
|Relative drawdown
|44.55% (4948.26)
|Total trades
|2077
|Short positions (won %)
|1040 (71.44%)
|Long positions (won %)
|1037 (70.68%)
|Profit trades (% of total)
|1476 (71.06%)
|Loss trades (% of total)
|601 (28.94%)
|Largest
|profit trade
|2809.24
|loss trade
|-1560.24
|Average
|profit trade
|52.88
|loss trade
|-73.55
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|21 (1016.46)
|consecutive losses (loss in money)
|4 (-1364.68)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|2934.12 (7)
|consecutive loss (count of losses)
|-2685.67 (3)
|Average
|consecutive wins
|3
|consecutive losses
|1
Хотел бы услышать вашу критику и отзывы: что добавить, как улучшить?
