CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

UsrednenieDynamic - эксперт для MetaTrader 4

bird0
Просмотров:
8455
Рейтинг:
(7)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Советник использует усреднение, Для определения входа использует Stohastic и StdDiv

Sell => Stoch>80% StdDev<50%

Buy => Stoch<20% StdDev<50%




Strategy Tester Report
!UsrednenieDynamic

AlpariUK-Demo - Micro+Classic (Build 445)

SymbolGBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Period1 Minute (M1) 2010.02.01 00:00 - 2012.11.23 23:59 (2010.02.01 - 2012.11.25)
ModelOpen prices only (only for Expert Advisors that explicitly control bar opening)
ParametersLot=0.1; MinGrid=130; StochPeriod=50; StochPeriodSlow=50; StdDevPeriod=40; DifPrice=0.2;
Bars in test1008687Ticks modelled2012856Modelling qualityn/a
Mismatched charts errors0
Initial deposit10000.00
Total net profit33842.23Gross profit78045.99Gross loss-44203.76
Profit factor1.77Expected payoff16.29
Absolute drawdown3841.22Maximal drawdown8511.23 (31.36%)Relative drawdown44.55% (4948.26)
Total trades2077Short positions (won %)1040 (71.44%)Long positions (won %)1037 (70.68%)
Profit trades (% of total)1476 (71.06%)Loss trades (% of total)601 (28.94%)
Largestprofit trade2809.24loss trade-1560.24
Averageprofit trade52.88loss trade-73.55
Maximumconsecutive wins (profit in money)21 (1016.46)consecutive losses (loss in money)4 (-1364.68)
Maximalconsecutive profit (count of wins)2934.12 (7)consecutive loss (count of losses)-2685.67 (3)
Averageconsecutive wins3consecutive losses1



Хотел бы услышать вашу критику и отзывы: что добавить, как улучшить?

Фракталы Фракталы

Индикатор фракталы с расширенным функционалом.

HL_Bar HL_Bar

Показывает возможные уровни High Low на открытии свечи без перерисовки.

TestCandleSize TestCandleSize

Скрипт наносит на график размеры торговых диапазонов (High-Low) N-последних свечей. Описание дано непосредственно в коде скрипта.

Info_SymbolList Info_SymbolList

Скрипт записывает в файл информацию о торговых инструментах.