Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
MA_TrendLine_01 - эксперт для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 15462
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Как известно, основной недостаток МА – это запаздывание. Если, например, сдвинуть МА назад, то текущие бары останутся без МА и принимать решение становится невозможным. Для устранения этого недостатка, на хвост МА вешаем Трендовую Линию (ТЛ) – как возможное продолжение МА и по ней торгуем.
Советник работает на пробой ТЛ.
Алгоритм пробоя вверх:
1. Если первый бар выше ТЛ, а второй коснулся или ниже ТЛ, то это пробой вверх. Выше High первого бара с отступом Otstup_pr_prob устанавливаем BuyStop, SL ордера устанавливаем ниже Low первого бара с отступом Otstup_SL_prob.
2. Если появилось условие для открытия противоположного ордера, закрываем текущий.
(аналогично - пробой вниз)
------------------
Если ордер стал прибыльным используем трейлинг-стоп по волнам.
Описание внешних переменных:
extern double Lot_Osn = 0; // 0 - для расчета лота исп. Risk
extern double Risk = 10; //проценты от баланса для расчета нач. лота
extern bool Risk_from_Balance = false; //true - считаем риск от баланса, false - от своб.средств
// можно в ручную задавать направление открытия ордеров:
extern bool Trend_UP = true; // будут открываться только Buy
extern bool Trend_DW = true; // будут открываться только Sell
extern int TP_prob = 100; // Тейк-профит
extern int Otstup_pr_prob = 7; // для формирования отложенного ордера отступ от High первого бара
extern int Otstup_SL_prob = 10; // отступ от 1 бара для SL
extern bool On_Begin_Torg = true; // использовать время для начало торговли
extern int Begin_Torg = 480; // время начала торговли (отступ от 00:00 в минутах)
extern bool On_End_Torg = false; // использовать время для окончания торговли
extern int End_Torg = 30; // время закрытие всех ордеров (отступ от конца дня в минутах)
extern bool comm = true; // выводить комментарии
extern bool sound = true; // озвучивать открытие ордеров
extern int TF_Torg = 15; // тайм-фрейм торговли
extern int MagicNumber = 335580;
extern int Slippage = 5;
//....................................................
extern int Fractal_Bars = 3; // переменная для формирования фракталов, чем больше тем реже фракталы
extern int Na4_Bar_Fract = 1; // номер бара, с которого начинается поиск фрактала
extern bool Out_Grafic = true; // выводить зиг-заг на экран
extern int IndNumb = 10; // префикс для линий зиг-зага
extern int kol_voln = 20; // кол. волн выводимых на экран
//+------------------------------------------------------------------+
extern bool Open_Del_Otl = true; // удалять встречный отложенный при открытии рыночного ордера
extern bool On_Vstr_Otl = false; // открывать встречные отложенные ордера
extern bool Trail_Stop = true; // использовать трейлинг-стоп по волнам зиг-зага
extern int Volna_Trail_Stop = 1; // по какой волне двигать трейлинг-стоп
//+------------------------------------------------------------------+
extern bool Out_MA = true; // выводить MA
extern int Kol_Bar_MA = 100; // сколько баров МА показывать
extern bool Out_Trend_Line = true; // выводить Трендовую Линию
extern string Name_Trend_Line = "TL_1";// имя трендовой линии
extern int Proc_obraz_zwezd = 10; // процент между (Open-Close)/(High-Low) для принятия бара в качестве "звезды"
//+------------------------------------------------------------------+
extern double Min_Tangens_TL_prob = 0.27; // тангенс угла наклона ТЛ, если он меньше этого значения, то не торгуем
extern double Min_Tangens_TL_clos = 0.13;
//+------------------------------------------------------------------+
extern int BackSteps = 4; // номер бара второй коорд. для форм. ТЛ, первая коорд. - это первый бар МА
extern int MA_Period = 40; // параметры МА: период
extern int MA_Shift = -8; // сдвиг
extern int MA_Method = 0;
extern int MA_Applied_Price = 0;
//-------------------------------
//MA_Method: MODE_SMA 0 Простое скользящее среднее
// MODE_EMA 1 Экспоненциальное скользящее среднее
// MODE_SMMA 2 Сглаженное скользящее среднее
// MODE_LWMA 3 Линейно-взвешенное скользящее среднее
//-------------------------------
//MA_Applied_Price: PRICE_CLOSE 0 Цена закрытия
// PRICE_OPEN 1 Цена открытия
// PRICE_HIGH 2 Максимальная цена
// PRICE_LOW 3 Минимальная цена
// PRICE_MEDIAN 4 Средняя цена, (high+low)/2
// PRICE_TYPICAL 5 Типичная цена, (high+low+close)/3
// PRICE_WEIGHTED 6 Взвешенная цена закрытия, (high+low+close+close)/4
//==================================================================
Тест с 01.01.2012 по 11.11.2012 максимальная просадка около 15%:(начальный депозит 10000 конечный 45326)
Добален индикатор МА, который выводит Трендовую линию на экран. А также в нулевой ячейке первого буфера индикатора - тангенс угла наклона ТЛ.
Теперь принцип МА с ТЛ можно использовать в других советниках, используя этот индикатор.
===================================================================================
Добавлена 2-я версия советника с более равномерной линией баланса на том же интервале времени. Поскольку здесь сделаны некоторые усовершенствования и устранены ошибки, всем кто использует советник в реальной торговле, желательно заменить первую версию на вторую.
Индикатор показывает сигналы с пяти измерений теории хаоса.Three in One
Мульти тайм фреймовый индикатор.
Билиотека предназначена для преобразования аттрибутов ТФ.PathFunctions.dll v4.2.6.0
Библиотека предназначена для проведения операций с каталогами за пределами "песочницы" МТ4.