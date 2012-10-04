Предлагаю вашему вниманию мультивалютного эксперта. Идея не новая, парный трейдинг практикуется уже давно и инфу по нему можно найти без проблем. Поэтому переду сразу к программе. Сразу скажу что эксперт рассчитан на прямые валютные пары где стоимость пункта равна. Раздвижка определяется по отклонению пары от машки, условия для входа когда цена одного инструмента выше своего мувинга а другова наоборот ниже, с учётом спреда. Выход когда обратная ситуация, если условия сохраняются снова вход с реверсией. Ставим советника на пару которой собираемся торговать, добавляем вторую пару вместо "Валюта" в настройках. Если вы торгуете пары с отрицательной корреляцией,например EURUSD и USDCHF, поставьте переключатель на true. Параметр "Оптимизировать_каждые" в минутах. В советнике встроен автоматический оптимизатор по шести таймам. Выбирается наилучший результат за период, который указан в настройках, по двум параметрам. Первый количество пунктов которые заработал бы эксперт, второй количество совершённых входов в рынок. Лучшие настройки запоминаются и по ним дальнейшая торговля. Встроена компенсация лотом, расчёт такой, берется средняя величина свечи за 100 баров одной пары и сравнивается с средней величиной другой пары, та пара чья средняя меньше компенсируется лотом. Вся информация в левом верхнем углу. Если советник в рынке то оптимизатор не работает. Выходим по тем-же настройкам что и заходили потом оптимизатор опять включается. Оптимизатор можно запустить принудительно выставив на график одновременно значки "плохо" и "стоп". Я искренне прошу вашей помощи помочь протестировать советника и высказать своё мнение, как вы понимаете тестировать на тестере стратегий его невозможно только на демке. А времени катастрофически не хватает.(((((

Пока все что успел. ))))))