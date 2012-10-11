Работа советника:



На графике размещаете горизонтальные линии и называете их "BUY" (для первого ордера buy) и/или "SELL" (для первого ордера sell) .

Как только цена закрытия бара (прошлого) становится выше линии "BUY" выставляется ордер BUY (для ордера sell цена закрытия бара должна быть ниже линии "SELL")

Далее вступают в работу усредняющие линии. Они могут иметь любое имя и располагаться где угодно на графике. Их не нужно переименовывать, советник сам поймет какие линии для чего нужны. Если горизонтальная линия выше ордера buy то он ее удалит, а если ниже, то будет считать ее своей усредняющей. При этом перекрасит ее в синий цвет и сделает пунктирной. Усредняющая линия - это линия ордер на которой откроется с увеличенным на коэффициент K лотом. Далее советник пересчитает тейкпрофит всех ордеров и выставит его на расстоянии общего безубытка.



Пример работы:

Ставим линию и называем ее SELL

Цена пересекла линию и как только свеча закрылась ниже линии выставился ордер Sell. Ставим усредняющую линию выше открытого ордера sell (это можно сделать и заранее вместе с установкой первой линии). Усредняющих линий может быть сколько угодно.

Как только свеча закрылась ниже усредняющей линии выставился ордер Sell с увеличенным лотом. При этом точка безубытка (отмечена красной ценовой меткой) сместилась выше и тейкпрофиты обоих ордеров так же пересчитались.

Вы можете использовать советник как тестер стратегий, для этого его необходимо поставить в тестер с визуализацией на малой скорости. Далее вешаете туда нужные индикаторы и выставляете по ходу движения нужные линии. Таким образом Вы сможете проверить практически любую стратегию на истории не заказывая разработку специализированных советников.

Удачной торговли!