Прогнозирующий индикатор !Oksn - индикатор для MetaTrader 4
18806
!Oksn.1.1
Индикатор ищет патерны и выдаёт вероятность направления основываясь на исторических данных
Индикатор работает только на M1 EURUSD Broker Digits==5
Недостаток : из за большого числа вычислений индикатор грузится целую минуту
Синяя линия - U% вероятность движения вверх
Красная линия - Grid на сколько пипсов прогнозируется движение
Зелёная линия - All количество патернов в истории
Принцип работы: находим корреляцию между прошлым движением цены в сетке и будущим и составляем таблицу а затем при повторении патерна это значение извлекаем из таблицы:
grid=50;
N=6;
int j=1;
for(int n=0; n<N; n++){
bool u=false, d=false;
while(!u && !d && j<Bars){
if(Close[j]-Close[0]>=+(n+1)*grid*Point)d=true;
if(Close[j]-Close[0]<=-(n+1)*grid*Point)u=true;
j++;
}
if(u)patern+=MathPow(2,n);
}
В этом примере patern=bin(110000)==dec(48) этот патерн будем искать в таблице
Идея у меня возникла после того как я прочитал Систему трех экранов Элдера только в моём случае получилось:
система шести экранов
