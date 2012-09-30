!Oksn.1.1

Индикатор ищет патерны и выдаёт вероятность направления основываясь на исторических данных Индикатор работает только на M1 EURUSD Broker Digits==5

Недостаток : из за большого числа вычислений индикатор грузится целую минуту

Синяя линия - U% вероятность движения вверх

Красная линия - Grid на сколько пипсов прогнозируется движение



Зелёная линия - All количество патернов в истории











Принцип работы: находим корреляцию между прошлым движением цены в сетке и будущим и составляем таблицу а затем при повторении патерна это значение извлекаем из таблицы:

grid=50;

N=6;

int j=1;



for(int n=0; n<N; n++){

bool u=false, d=false;

while(!u && !d && j<Bars){

if(Close[j]-Close[0]>=+(n+1)*grid*Point)d=true;

if(Close[j]-Close[0]<=-(n+1)*grid*Point)u=true;

j++;

}

if(u)patern+=MathPow(2,n);

}







В этом примере patern=bin(110000)==dec(48) этот патерн будем искать в таблице

Идея у меня возникла после того как я прочитал Систему трех экранов Элдера только в моём случае получилось:



система шести экранов