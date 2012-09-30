CodeBaseРазделы
Индикаторы

Прогнозирующий индикатор !Oksn - индикатор для MetaTrader 4

bird0
18806
(4)
!Oksn.1.1


Индикатор ищет патерны и выдаёт вероятность направления основываясь на исторических данных Индикатор работает только на M1 EURUSD Broker Digits==5
Недостаток : из за большого числа вычислений индикатор грузится целую минуту


Синяя линия - U% вероятность движения вверх

Красная линия - Grid на сколько пипсов прогнозируется движение

Зелёная линия - All количество патернов в истории







Принцип работы: находим корреляцию между прошлым движением цены в сетке и будущим и составляем таблицу а затем при повторении патерна это значение извлекаем из таблицы:

grid=50;
N=6;
int j=1;

for(int n=0; n<N; n++){
bool u=false, d=false;
while(!u && !d && j<Bars){
if(Close[j]-Close[0]>=+(n+1)*grid*Point)d=true;
if(Close[j]-Close[0]<=-(n+1)*grid*Point)u=true;
j++;
}
if(u)patern+=MathPow(2,n);
}


В этом примере patern=bin(110000)==dec(48) этот патерн будем искать в таблице

Идея у меня возникла после того как я прочитал Систему трех экранов Элдера только в моём случае получилось:

система шести экранов

