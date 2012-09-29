Описание:

Данный индикатор может применяться для торговли кроссами и обзора рынка.Перед запуском следует закачать котировки всех пар, содержащих выбранные валюты.BBP - вложенный индикатор. При запуске индикатор грузится, он достаточно тяжелый, написан мною ещё года 2 назад. Рекомендации BUY, SELL не стоит воспринимать буквально, это отображаются валюты и пары, находящиеся в максимальном отклонении от 0. Маркет отображает общую ширину рынка.



