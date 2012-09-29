CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

MultiBBP 4.0 - индикатор для MetaTrader 4

Vasiliy Smirnov
Просмотров:
9166
Рейтинг:
(6)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Описание:

Данный индикатор может применяться для торговли кроссами и обзора рынка.Перед запуском следует закачать котировки всех пар, содержащих выбранные валюты.BBP - вложенный индикатор. При запуске индикатор грузится, он достаточно тяжелый, написан мною ещё года 2 назад. Рекомендации BUY, SELL не стоит воспринимать буквально, это отображаются валюты и пары, находящиеся в максимальном отклонении от 0. Маркет отображает общую ширину рынка.


Symbol Symbol

Индикатор показывает график другого инструмента (символа) в основном окне

Индикатор выхода из флета Индикатор выхода из флета

Индикатор показывает возможное направление выхода из флета.

Прогнозирующий индикатор !Oksn Прогнозирующий индикатор !Oksn

Индикатор ищет патерны и выдаёт вероятность направления основываясь на исторических данных

SizeBar1.0 SizeBar1.0

Размер бара.