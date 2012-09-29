Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
MultiBBP 4.0 - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 9166
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Описание:
Данный индикатор может применяться для торговли кроссами и обзора рынка.Перед запуском следует закачать котировки всех пар, содержащих выбранные валюты.BBP - вложенный индикатор. При запуске индикатор грузится, он достаточно тяжелый, написан мною ещё года 2 назад. Рекомендации BUY, SELL не стоит воспринимать буквально, это отображаются валюты и пары, находящиеся в максимальном отклонении от 0. Маркет отображает общую ширину рынка.
Symbol
Индикатор показывает график другого инструмента (символа) в основном окнеИндикатор выхода из флета
Индикатор показывает возможное направление выхода из флета.
Прогнозирующий индикатор !Oksn
Индикатор ищет патерны и выдаёт вероятность направления основываясь на исторических данныхSizeBar1.0
Размер бара.