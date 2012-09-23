Простой индикатор, показывающий свечи другого символа (указанного в настройках) в основном окне. Возможно набросить несколько индикаторов с разными символами для наблюдения за групповым движением валют.

Синхронизация чартов по цене (точка схождения) осуществляется по началу торгового дня, или торговой недели. Масштабирование по вертикали (размаху цены) автоматическое, для дополнительной ручной коррекции есть внешняя (пользовательская) переменная : Scale_Multyplier

В своей работе индикатор использует системные библиотеки (ВИНАПИ) для автоматического масштабирования ширины гистограммы, поэтому для работы индикатора, в терминале должна быть включена поддержка ДЛЛ.

Внешние (пользовательские переменные) :