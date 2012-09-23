CodeBaseРазделы
Индикаторы

Symbol - индикатор для MetaTrader 4

Рустам
Просмотров:
6160
Рейтинг:
(5)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Простой индикатор, показывающий свечи другого символа (указанного в настройках) в основном окне. Возможно набросить несколько индикаторов с разными символами для наблюдения за групповым движением валют.

Синхронизация чартов по цене (точка схождения) осуществляется по началу торгового дня, или торговой недели. Масштабирование по вертикали (размаху цены) автоматическое, для дополнительной ручной коррекции есть внешняя (пользовательская) переменная : Scale_Multyplier

В своей работе индикатор использует системные библиотеки (ВИНАПИ) для автоматического масштабирования ширины гистограммы, поэтому для работы индикатора, в терминале должна быть включена поддержка ДЛЛ.

Внешние (пользовательские переменные) :

Имя переменной Назначение переменной
Chart_Color Цвет отображаемого графика
SYMBOL Имя отображаемого инструмента (вместе с префиксами)
Mirror Режим зеркального отображения (переворот) по вертикали (цена)
Sinshronise_Daily_Weekly Режим синхронизации по времени (день/неделя)
Scale_Multyplier Дополнительный коэффициент (множитель) масштабирования размаха цены
Bars_Back Количество баров для отображения, 0 == все бары

